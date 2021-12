Así fue como Paty Chapoy regañó a Mónica Castañeda en vivo ¿Por qué lo hizo?

Pati Chapoy es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas en México, por muchos años su palabra e información se ha considerado de vital importancia cuando contiene algún dato sobre la vida artística o privada de las celebridades.

Es la líder del programa televisivo “Ventaneando” que se transmite por TV Azteca, en el que comparte micrófonos con Pedro Sola, Daniel Bisognio y Mónica Castañeda, por mencionar algunos. Hace un par de emisiones Pati tuvo un altercado con uno de ellos.

Chapoy le dio una regañada a Mónica Castañeda en pleno programa en vivo, los motivos fueron porque Castañeda expresó su opinión sobre el comportamiento que tuvo Alejandro Fernández con un reportero.

“El Potrillo” fue sorprendido por un periodista al salir de uno de sus conciertos, para el cantante fue muy molesto que le preguntaran sobre la biografía no autorizada sobre su padre Vicente Fernández, dijo que era mejor que no lo cuestionaran de cosas tontas y que si quién era la persona que se disponía a hablar sobre “El Charro de Huentitan”.

Pati se pasó de lado del intérprete de “Caballero” y dijo que era de muy mal gusto que una persona hiciera ese tipo de cuestionamientos sin estar informado, además que la forma de hacer la pregunta no había sido la correcta.

Mientras que Mónica Castañeda difirió con la opinión de Pati y señaló que no era la forma correcta en la que Alejandro había reaccionado y que no tenía por qué insultar a alguien que estaba haciendo su trabajo.

Después de ese comentario Paty le dijo que no hablara de algo que no había presenciado y que no le correspondía, reforzando su pensar hacía el momento que vivió Fernández con la prensa.

“No te pongas en una situación que no te corresponde porque tu no estabas ahí. ¿Ok?”, puntualizó Pati.

