Esta es la PODEROSA razón que alejó a Vicente Fernández del cine mexicano

Este domingo 12 de diciembre, la muerte de Vicente Fernández conmocionó no solo a los mexicanos sino a todas las personas de diversas nacionalidades que amaban la música mexicana gracias a la voz e interpretación del Charro de Huentitán.

Pese a la gran voz que siempre lo caracterizó, Vicente Fernández también explotó su talento en la actuación, pues protagonizó varias películas del cine mexicano en donde sus seguidores y seguidoras los disfrutaron con personajes como “El arracadas”.

El motivo que lo orilló a abandonar la actuación

Pese a que estaba en su momento cumbre en la actuación, Vicente Fernández decidió ya no hacer más películas pues recibió un comentario que lo hizo cuestionarse si quería seguir o no en el cine mexicano. Y es que Vicente en entrevista con Pati Chapoy recordó que desde muy joven comenzó a quedarse calvo, pues a los 39 años tenía que utilizar peluquines para que en escena no se vieran las entradas que ya tenía.

Y fue justamente un día revisando algunas escenas que le hicieron notar que se veía el broche del peluquín, fue entonces que decidió que y no haría más cine; después de esto El Charro de Huentitán escuchó hablar de los implantes de cabello, por lo que decidió someterse a uno.

Y es que Vicente Fernández revela que lo primero que sus fanáticas le tocaban era el cabello, entonces le daba pena que en algún momento se quedarán con su pelo en la mano.

