Odisea Burbujas Este es el VERDADERO motivo por que terminó la icónica serie ochentera

“Odisea Burbujas” fue uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana durante la década de 1980 pues contenía todos los elementos necesarios para conectar con público de todas las edades ya que además de ser divertido también era un programa educativo, sin embargo, en plena cima del éxito esta producción llegó a su fin de forma repentina y sin dar ningún tipo de explicación, por lo que en esta ocasión te decimos cuál fue el verdadero motivo por el que programa se dejó de emitir.

El origen de “Odisea Burbujas” se remonta al 6 de enero de 1979 cuando el programa creado por Silvia Roche debutó en el radio, era transmitido todos los sábados y duraba cuatro largas horas en las que lograron conquistar al público con sus locas aventuras. La trama de dicho programa se basa en las aventuras del “Profesor A.G. Memelovsky”, quien acompañado de sus creaciones “Patas Verdes", “Mimoso Ratón”, “Mafafa Musguito” y “Pistachón Zig-Zag”, tienen que salvar al universo de las amenazas del “Ecoloco”, el villano se la serie que busca contaminar el medio ambiente al grito de “Mugre, basura y smog”.

"Burbujas" fue todo un fenómeno de la televisión. Foto: Especial

En aquel entonces, la problemática del calentamiento global ya comenzaba a tener una mayor difusión a nivel mundial, por lo que fue gracias a ello que “Burbujas” tuvo gran éxito pues sirvió para crear conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental al mismo tiempo que entretenía, por lo que fue en julio de 1979 cuando dieron el paso a la televisión y debutaron en el canal 2 de Televisa.

Algunos de los actores que participaron en la exitosa serie son Ramón López Carrasco, Mario Alberto León, Rodrigo de la Mora, Alfonso Damián, Edy López, Claudia Ivette Castañeda, Arturo Rogel, Brenda Morelos, Aurora Alvarado, Arturo Morelos Laphan y Humberto Espinosa Magaña, entre otros.

El concepto de “Odisea Burbujas” resultó tan innovador para la época que rápidamente se convirtió en todo un fenómeno de la televisión, por lo que su popularidad fue aprovechada al máximo y se lanzaron todo tipo de productos con la temática del programa como revistas, libros, juguetes, juegos de mesa y pósters, además, se lanzaron discos musicales dirigidos al público infantil.

¿Por qué acabó “Odisea Burbujas?

El éxito de “Odisea Burbujas” terminó siendo su condena pues en diferentes ocasiones Silvia Roche ha señalado que fue muy extenuante para todos los miembros de la producción el crear contenido diario para la radio y la televisión, además, las giras del espectáculo y las grabaciones para sus discos complicaron la vida personal de todo el elenco, pues el trabajo les consumía la mayor parte del tiempo, por lo que luego de cinco años de haber estado en la cima del éxito, Televisa y la creadora de “Burbujas”, Silvia Roche, llegaron al acuerdo de finalizar el programa en el año de 1884, sin embargo, los capítulos del exitoso programa siguieron siendo transmitidos por varios años más para quedarse grabados en la memoria del público mexicano.

Cabe mencionar que tuvieron que pasar casi dos décadas para que “Odisea Burbujas” regresara a la televisión pues en 2003 se realizó una nueva versión, la cual, estuvo compuesta de 26 capítulos con el mismo concepto y algunos nuevos personajes, no obstante, el programa no tuvo continuidad y ya no se realizó otra temporada, por lo que su éxito fue moderado y solo sirvió para evidenciar el gran cariño que del público al primer programa “eco-friendly” de la televisión mexicana.

Mimoso Ratón era uno de los personajes más populares de la icónica serie. Foto: Especial

