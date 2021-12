Eden Muñoz ya tiene quien le haga segunda, su hijo mayor quiere seguir sus pasos | VIDEO

Paloma Llanes, esposa de Edén Muñoz compartió en su cuenta de Instagram un tierno video en el que aparece su marido junto a Emilio, el primer hijo de la pareja y en el que se ve cómo ambos disfrutan de una fiesta.

El líder y vocalista de Calibre 50 y Emilio no solo están en la celebración, también se aprecian en el escenario cantando juntos el tema “A la antigüita”, un éxito de la autoría de Muñoz.

“Está buena la segunda”, escribió la modelo en el video donde aparece Edén y el pequeño, cabe señalar que la cara de Emilio está tapada con una carita feliz, porque desde hace unos meses mencionaron que por cuestiones de privacidad ya no dejarían ver el rostro de sus hijos, algo que causó polémica entre los fans de ambas celebridades.

A raíz del video compartido varios fans de la música de Edén Muñoz mencionan que el niño podría seguir los pasos de su padre, pues de haber heredado su talento se perfila como una estrella de la industria.

Edén y Paloma se convirtieron en padres nuevamente con la llegada de Mateo, quien además de ser una bendición en su vida, llegó a darles algunas lecciones, según palabras de la estrella, hace unos meses pidió oración por la salud del niño, pues sufrió algunas complicaciones respiratorias a días de su llegad al mundo.

“Matías, hijo, hubiera dado lo que sea por ser yo y no tú. Tu papá y yo hemos pasado los días más lentos y la hora de visita más rápida de nuestras vidas. La tristeza me invadió desde el primer instante, se me corrieron las lágrimas y no cesaban aún y cuando los pronósticos ya eran favorables. Simplemente no te quería ahí dentro, ni aunque ya estuvieras bien.”, escribió en una publicación Paloma, afortunadamente el bebé ya está en casa con su padres.

