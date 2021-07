Esta es la razón por la que Edén Muñoz de Calibre 50 y su esposa ya no mostrarán la cara de su hijo en redes

Hace unos días Paloma Llanes, esposa de Edén Muñoz quien es líder y vocalista de Calibre 50 compartió una fotografía en Instagram en la que muestra su tierna panza de embarazada a lado del músico y de su primer hijo Emilio, pero los fans no reaccionaron como ella creía.

La imagen que publico la ex reina de belleza, mostraba a Emilio con la cara difuminada, por lo que sus seguidores cuestionaron gravemente la decisión de la sinaloense.

Para descartar malos entendidos, fue Paloma quien a través de las historias de esta red social decidió aclarar cualquier rumor al respecto y decir abiertamente el porqué de su decisión.

Dijo que después de pensar mucho en si subir la fotografía o no a redes sociales, lo hizo, pues quería compartir el momento especial que vivió durante la sesión, pero también confesó que tras una plática con el intérprete de “Siempre te voy a querer”, ambos acordaron no mostrar más el rostro de su hijo, esto por seguridad y privacidad del pequeño.

“En algún momento comente que por cuidar a Emilio decidimos que ya no íbamos a compartir su cara, entonces, ya sé que tengo más fotos en el perfil en donde sí se ve la cara, pero son fotos viejas, de antes, cuando repito cuando sí subía, pero ahora ya no, no pasa nada, no se estresen, no se mortifiquen”, aclaró.

La pareja del músico se encuentra esperando a su segundo bebé y a través de sus cuentas oficiales ha revelado detalles del proceso tan esperado para toda la familia.