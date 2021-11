"Quiero Cantar" deja al público de VLA en shock; habrá doble eliminación y Miguel Ángel es el primer sentenciado

"Quiero Cantar" está a punto de cumplir cuatro meses de transmisiones y de esta manera en convertirse en uno de los realities más extensos de TV Azteca; a solo unas semanas de que concluya, y con numerosos competidores ya fuera de la jugada, ya se comienzan a identificar con mayor claridad los posibles finalistas del popular show de talentos. Y como era de esperarse, una nueva noticia ha dejado en shock a los televidentes, ya que esta mañana se dio a conocer que el próximo viernes habrá dos eliminados, y ya hay un sentenciado para ese día.

Se trata de Miguel Ángel, quien este martes fue elegido como el primer competidor sentenciado de la semana, luego que los jueces lo designaran por votos, ¿el motivo? su bajo rendimiento. Ante esto el competidor no se quedó callado y aseguró sentirse aún con posibilidades de seguir en el concurso de talentos: "Estoy un poco triste, no me lo esperaba, ayer me fue bien y pensé que esta semana me iba a salvar y estoy otra vez nervioso," refirió Miguel Ángel, quien se convirtió en uno de los que más cariño ha recibido por parte del público de VLA.

"Creo que estoy más nervioso porque esta vez la nominación fue por parte de los jueces y de Héctor, no fue por haber cantado mal. Tengo miedo, pero mira, vamos a darle con todo", declaró Miguel Ángel tras conocer la decisión de los jueces. Sin duda, junto a "El Capi" Pérez y Curvy Zelma, Miguel Ángel es uno de los consentidos de la audiencia de "VLA"; su talento y carisma lo han hecho colocarse en el gusto del público y eso se refleja en las veces en que han votado a su favor para que permanezca en el programa.

Miguel Ángel no merece estar sentenciado, clama el público de VLA

El popular show de talentos se ha convertido en uno de los segmentos más vistos en "Venga la Alegría" y que más entusiasmo generan entre la audiencia. A lo largo de estas doce semanas ha generado grandes polémicas y encontronazos, sobre todo entre el público y los jueces, así como muchas satisfacciones. Y precisamente la nominación de Miguel Ángel como sentenciado no podía haber caído menos en el gusto de los seguidores del concursante.

En las redes sociales del programa, los televidentes y seguidores de "Quiero Cantar" demostraron su total disgusto con la sentencia de Miguel Ángel, uno de los preferidos para llegar a la final. Tal como ha ocurrido en ocasiones previas, como cuando Memo Ríos de igual forma fue sentenciado, y terminó saliendo del reality, el público levantó la voz y reclamó a los jueces que nominen a quienes han demostrado, de acuerdo con su opinión, poseer un mejor talento y un mayor crecimiento vocal, ya que así lo han demostrado con cada presentación en el escenario.

"No lo merece Miguel Ángel que este sentenciado ya que otros si merecen estar el sentencia directa," "Más amañado no puede estar el programa! Osea que Miguel Ángel canta peor que Olga Mariana noooooo!!!!," "Hay favoritismo por los que no cantan", "No es justo. Miguel Ángel canta hermoso" y "Ese men canta bien, a la quede deben de sentenciar es a Olga y el capi que cantaron feísimo", fueron solo algunos de los mensajes que compartieron los internautas en el post.

Pero también destacaron las críticas a favor de esta decisión, pues hubo quienes aseguraron que la sentencia es la mejor manera para que los concursantes de "Quiero Cantar" se apliquen a mejorar sus interpretaciones: "Super lógico mandar al que mejor canta para que mejore y aprenda", "No te vaaas! Eres fav! Por eso te sentencian para que no nos perdamos el chouu!", opinaron otros usuarios en la publicación.

Sin duda, el show de talentos sigue conmocionando y sorprendiendo con decisiones que nadie espera, por lo que ahora el público se mantendrá pegado a su pantalla a la espera de conocer la lista completa de sentenciados para el viernes. Lo que no queda duda es que incluso los favoritos están seriamente en riesgo de salir, si el público no los apoya. Y como ejemplo inmediato, el talentoso Memo Ríos, quien abandonó el programa hace solo unos días.

