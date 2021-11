Karol G: VIDEO INÉDITO revela cómo cantaba de NIÑA

La cantante colombiana, Karol G, es una de las máximas figuras femeninas del género urbano en la actualidad, sin embargo, su éxito no es obra de la casualidad ya que empezó a trabajar en su sueño desde que era muy pequeña pues así lo dejó ver en un video que recientemente público en su perfil oficial de Instagram donde mostró que ya derrochaba talento cuando apenas tenía cuatro años de edad.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Karol G publicó un video grabado el 1 de enero del año de 1996, cuando tan solo tenía cuatro años y estaba rodeada por familiares y conocidos que observaban su espectáculo. En ese entonces, Carolina Giraldo Navarro todavía no tomaba el nombre artístico de Karol G, sin embargo, se aprecia que tenía muy claro a lo que quería dedicarse toda su vida pues para su corta edad tenía una gran coordinación para bailar y cantar a la vez.

La pequeña Karol G cantó la canción llamada “Eva María” con el acompañamiento de un bongo y de un güiro, los cuales son tocados por su padre y otro hombre, quien aparentemente es su tío. Inicialmente, la pequeña Karol G se mostró un poco tímida, sin embargo, cuando le aplaudieron todos los asistentes que presenciaron su simpática interpretación, la pequeña se animó y comenzó a cantar y bailar de forma más suelta demostrando que había nacido para ser la reina de los escenarios.

“1 de enero de 1996. Mi primer escenario, mi primer manager, mis primeros fans. Los sueños se cumplen, ¡QUÉ CHIMBA!”, escribió Karol G para acompañar su video con el que se robó el corazón de cientos de internautas, quienes tomaron la publicación como una motivación, además de que se hizo viral en redes pues tan solo en Instagram el clip ha sido reproducido en más de 4 millones de ocasiones pues ver cantar a la pequeña Karol G es simplemente encantador.

Famosos reaccionan al video de Karol G

El tierno video publicado por Karol G no solamente se robó el corazón de sus más de 43 millones de seguidores de Instagram pues también hizo reaccionar a algunas otras celebridades del medio de la industria musical, quienes se deshicieron en halagos por su talento innato, algunas de las personalidades que reaccionaron positivamente a la publicación de la colombiana fueron Sebastián Yatra, Ozuna, Kany García, Tiesto, Dayanara y muchas otras más.

Actualmente, Karol G se encuentra realizando su gira llamada “Bichota Tour”, espectáculo con el que recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos durante el resto del 2021, sin embargo, hace unos días comenzó en sus redes sociales que tenía diversos sentimientos a flor de piel por el inicio de su primer tour oficial.

“En serio no tengo palabras para describir lo que han sido estos días de preparación para el tour. Hoy empezamos y Wow, los nervios, la ansiedad, la emoción, otra cosa. Solo espero que sea la experiencia más increíble que puedan vivir todos los que vienen a compartir conmigo en esta gira. ¡No me la creo!”, escribió la intérprete de “Don´t be shy”.

