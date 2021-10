Desde un yate, Karol G voló la red con su hermosura

Tanto por su carisma, como por su belleza y sensualidad, Karol G se ha transformado en una de las figuras más aclamadas en el mundo de la música latina. Pero además de ser una de las artistas más aclamadas en lo referente al género urbano, suele compartir mensajes reflexivos en sus redes sociales, algo que la hace una artista de referencia para miles de seguidores en todo el mundo.

Hace pocas horas Karol G compartió en su cuenta de Instagram una historia que no tardó en hacer explotar la red social con miles de comentarios y likes que dan cuenta de la admiración que genera entre los cibernautas.

Como no podía ser de otro modo, la joven cantante se volvió el centro de las miradas al mostrarse con un perfecto mar de fondo, subida a un yate y vestida con una apretada malla enteriza blanca. En una especie de baile árabe, con música de fondo y un trago en mano, la joven estrella resaltó sus curvas con sensuales movimientos en un corto video que no ha dejado de sumar miles de reproducciones.

Tanto por este último posteo, como por lo particular de su talento y belleza, la joven de cabellos largos y azules, no deja de ser el centro de los comentarios. Otro mensaje, que la misma Karol G difundió hace poco en su cuenta de Twitter, también fue motivo de miles de intervenciones y opiniones por parte de los usuarios de las redes sociales que no se pierden ni un detalle de sus publicaciones.

Es que en esa oportunidad, el posteo fue más bien con tono reflexivo: “La gente es feliz criticando al otro por lo que hace, cómo habla, cómo se ve, cómo se viste… entendemos que para eso es que a cada uno nos dieron vida propia…”, escribió la cantante que ha sido apodada como “la Bichota’.

A su comentario en la red social remató en letras mayúsculas, “para que cada uno haga lo que quiera y que lo haga putamente feliz…cuánto más”, expresó la ex de Anuel AA. En ese mensaje la chica de cabello azul alcanzó 25 mil “me gusta” y al menos 5.500 retuits. Por su parte los comentarios en este sentido, se focalizaron a coincidir con su punto de vista.