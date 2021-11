Esta es la canción de Calibre 50 que Pepe Aguilar DESPRECIÓ y hoy es todo un éxito

Seguramente has cantado el nuevo éxito de Calibre 50, agrupación liderada por Edén Muñoz quien no solamente canta “A la antigüita”, sino que también lo escribió y es que además de tener una gran voz, el ex participante de la segunda temporada de “¿Quién es la máscara?” es un gran compositor.

Sin embargo, aunque hace unos días te contamos que una de sus composiciones no tuvo mucho éxito en voz de Calibre 50, al paso de los años Grupo Firme lo convirtió en una de las canciones más cantadas y escuchadas por los mexicanos, se trata de “El amor no fue pa’ mi”.

La canción que no quiso Pepe Aguilar

En esta ocasión por medio de su cuenta de Tiktok el líder de Calibre 50 habló sobre el éxito que representa para él el tema “A la antigüita” pues Edén reveló que él no quería ese tema, motivo por el que se lo ofreció a muchísimos cantantes.

Entre las agrupaciones y solistas a las que les ofreció el éxito del momento fue a la Banda MS y a Pepe Aguilar quien actualmente se arrepiente de no haber grabado dicho éxito.

Y es que Edén en su relato nos cuenta que hace algunas semanas, Pepe Aguilar se acaba de dar cuenta que entre los mensajes de voz que Edén le envió estaba el tema de “A la antigüita”.

“Fíjense que a la antigüita, así como les platique la historia del tierno se fue, que no la queríamos esta canción también se la mandé a muchos artistas y cuando digo a muchos artistas son muchos artistas hasta Pepe Aguilar y a mis amigos de la Banda Ms, incluso Pepe Aguilar hacer 3 semanas me decía ‘yyyy me dí cuenta que en las notas de voz me habías mandado a la antiguita’, y es que compañeros así pasa cuando sucede cuando las cosas son pa’ ti, son pa’ ti y cuando no definitivamente no se puede” contó Edén Muñoz

Ante esta anécdota, Edén recuerda que en el momento en el que él compuso el tema, Calibre 50 no estaba grabando por lo que después de tiempo le hicieron algunos arreglos y darle el toque de la agrupación liderada por Muñoz se convirtió en todo un éxito.Y es que Edén se refiere al éxito de “A la antigüita” como algo que hace mucho tiempo no les pasaba.

