Laura G "se va" de Venga La Alegría; anuncia nuevo proyecto, ¿con la competencia?

Seguidores del programa Venga La Alegría se llevaron una gran sorpresa después de observar que Laura G, una de las conductoras más queridas y polémicas de la transmisión, brilló por su ausencia en la transmisión de este jueves 4 de noviembre.

Como sabes, con el paso de los años, la famosa nacida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se ha consolidado como una de las figuras clave dentro del matutino de TV Azteca, por lo que no verla a cuadro generó un sin fin de especulaciones.

Con tan solo 36 años, María Sonia Laura González Martínez, nombre verdadero de la conductora, ha destacado en distintos proyectos de las dos televisoras más importantes del país, algo que muy pocos famosos pueden presumir.

Sin lugar a dudas, Laura G alcanzó la fama nacional gracias al destacado trabajo que realizó durante varios años como conductora estrella del programa de fin de semana "Sabadazo", transmitido por la televisora de San Ángel.

Tras verse envuelta en un importante escándalo personal, la famosa decidió dar por terminada su relación con Televisa confirmando su llegada a Venga La Alegría, en donde figura como una verdadera estrella desde 2019.

Desafortunadamente, los seguidores de TV Azteca externaron su preocupación después de que este jueves 4 de noviembre la joven presentadora no apareciera en el elenco de Venga La Alegría, provocando que se especulara sobre su posible salida de la transmisión.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, Laura G compartió una historia en la que informó que efectivamente no estaría más como conductora de Venga La Alegría pues tiene un importante compromiso con Exatlón México.

Todo parece indicar que la periodista de espectáculos viajó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para entrevistar a los atletas del reconocido reality show, pero fue contundente al reiterar que no sale de Venga La Alegría pues su ausencia es momentánea.

"No me anden inventando que ya me voy de VLA", escribió para terminar con todo tipo de especulaciones.