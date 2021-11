La Casa de Papel: Personaje de la famosa serie española de Netflix sufrió acoso ¿Eres tú Estocolmo?

La segunda parte de la quinta temporada de la serie española “La Casa de Papel” llega este viernes a su final, después de cinco años de este fenómeno que conquistó al público internacional durante este tiempo y que le dio fama al elenco, sin embargo, hubo un actor que recibió duras críticas y comentarios en internet por el comportamiento de su personaje.

“Al final de la primera y segunda temporada me dejé de pelear con todo lo que suponía ser el ‘punching boom’ de las personas. De repente dije, tengo dos opciones, una suavizar esto y seguir al tope con el personaje, que en el fondo me divierte, porque a diferencia de otros en los que haya tenido que hacer una inversión o ponerme en su piel, (éste) lo he construído siempre desde una teatralidad, desde casi verme desde afuera y divertirme viendo lo que hacía”, comentó Enrique Arce, quien interpreta a “Arturo”, el ex director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.