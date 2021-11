El Chavo del 8: Así fue el primer beso de Chespirito y Florinda Meza

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza fueron una de las parejas más reconocidas y afamadas de la televisión mexicana, esto en gran medida por su participación en “El Chavo del 8”, pero pocos saben cómo comenzó su romance y cuándo fue ese primer beso que sellaría su amor, una historia que duraría 40 años.

Es bien sabido que los actores se conocieron en el set de grabación de “El Chavo del 8”, donde Chespirito interpretaba a “El Chavo” y Meza a “Doña Florinda”. Lo que comenzó como compañeros de trabajo terminaría en una bonita relación que terminaría hasta el fallecimiento del comediante mexicano.

La historia comenzó en 1970, cuando se vieron en el set de grabación, pero lo que parece fue un flechazo a primera vista tuvo que esperar, ya que ambos estaban en una relación, por un lado, Roberto estaba casado con Graciela Fernández, mientras que Meza mantenía una relación con Villagrán. Fue hasta el 2004 cuando lograron casarse y comenzar su verdadera historia de amor. En esta ocasión vamos a recordar ese bonito momento del primer beso, ese que se recuerda para toda la eternidad.

El primer beso

Se dice que Chespirito tenía fama de mujeriego, por lo que después de aproximadamente 5 años de cortejo, la actriz habría decidido alejarse de él, situación que no duró mucho, ya que la galantería del comediante habría hecho que cambiara de opinión. “Siempre fue un seductor, Me hacía dibujos, me hacía poemas, me hacía canciones”, contó Meza en 2017.

Gracias a que nunca se rindió y siguió su cortejo, Roberto logró sellar su amor con el primer beso en Chile en 1976. Florinda recordó este momento en el programa argentino Morfi, donde contó que ella le preguntó por qué hacía todo eso si tenía una linda familia, a lo que el le contestó que le hacía falta que alguien la besara, lo que no se esperaba era que ella se ofreciera.

“Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?”, dijo Florinda a lo que respondió Chespirito con un beso, mismo del que la actriz se habría arrepentido en el mismo instante, ya que era su jefe, estaba casado y tenía hijos. Al final del día la historia terminó con ellos juntos hasta la eternidad, ya que su matrimonió continuó hasta el deceso del actor en 28 de noviembre del 2014.

