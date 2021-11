Octavio Ocaña: Revelan FOTOS de la camioneta de “Benito” donde se observan CINCO disparos

La trágica muerte del actor, Octavio Ocaña, sigue dando de qué hablar pues se ha puesto en tela de juicio la veracidad de la versión oficial y poco a poco ha surgido nueva información que le ha dado un giro de 180 grados a la historia pues ahora se difundieron fotos que serían la evidencia que comprobaría que los elementos policiacos que perseguían a “Benito” habrían realizado por lo menos cinco disparos y no solo uno como se dijo en la versión oficial.

En redes sociales se difundieron un par de fotografías de la supuesta camioneta del actor cuando fue remolcada tras el mortal percance que tuvo en la carretera Chamapa-Lechería en el municipio de Cuautitlán-Izcalli, Estado de México y en ellas se puede apreciar al menos cinco impactos de bala, la mayoría en la parte trasera el vehículo, pues una bala impacto en el costado derecho de la parte trasera, a la altura de la llanta.

Ante estas fotografías, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y de inmediato los seguidores del famoso actor que saltó a la fama por su personaje de “Benito Rivers” en “Vecinos”, comenzaron a hacer conjeturas y a exigir justicia en redes sociales argumentando que se mintió en la versión oficial, por lo que piden que se esclarezca el crimen.

Por otra parte, algunos internautas dudaron de la veracidad de esta supuesta evidencia pues señalan que las fotografías fueron manipuladas o que simplemente corresponden a otros hechos y que no son imágenes de la camioneta en la que viajaba el actor y sus dos acompañantes, sin embargo, hasta el momento, las autoridades del Estado de México no se han pronunciado al respecto y no han confirmado si estas fotografías son reales o son falsas.

“Benito” sí traía un arma

Durante una entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante, el padre del actor, Octavio Pérez, reconoció que su hijo sí tenía bajo su poder un arma de fuego, sin embargo, aseguró que contaba con permiso de portación, además, negó rotundamente que su hijo fumara mariguana y aseveró que todo fue montado por los elementos de la policía para hacer creer que el actor se mató accidentalmente, sin embargo, el padre del actor considera que realmente fueron los policías quienes cometieron el asesinato.

Por otra parte, el padre del actor refirió que las personas que iban acompañando a su hijo en el vehículo eran dos amigos suyos y señaló que se dirigían a una comida en Villa del Carbón, por lo que él le pidió que llevara escoltas por la inseguridad, sin embargo, “Benito" se negó y prefirió dejarlos a cargo de su prometida, por lo que estuvo “desprotegido” durante el percance con los uniformados.

Cabe mencionar que, el padre de Octavio Ocaña solicitó la intervención en el caso de su hijo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, apelando que ambos son tabasqueños y a que considera que en el informe hay muchas irregularidades.

