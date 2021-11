Caso Octavio Ocaña: se cumple un mes de su muerte y familia revela nuevos detalles de investigación; detalles 29 de noviembre

El caso del reconocido actor de la serie ‘Vecinos’ de Televisa, Octavio Ocaña, sigue causando polémica luego de un mes de que perdió la vida por causas aún sin resolver, el parte oficial difundido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), indica que él se disparó accidentalmente con una pistola de su propiedad luego de una persecución en la autopista Chamapa-Lechería.

Desde ese momento surgió la polémica por las razones que motivaron la persecución y porque se intentó detener a Octavio; ahora a un mes del episodio, su familia (quienes han sido muy aguerridos para tratar de resolver las dudas sobre el caso) informaron sobre datos recientes que ponen entredicho la versión oficial que sigue sosteniendo la Fiscalía.

Su hermana Bertha Ocaña afirmó durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en ‘De primera mano’, que se ha mantenido en contacto con las autoridades del Estado de México y los peritos que contrató su familia.

La joven Ocaña reafirmó como en otras ocasiones, que la investigación de la Fiscalía es falsa e incluso señaló que eso es algo que la propia dependencia ya aceptó.

Mientras que del lado de los investigadores que llevan el caso de su hermano, Bertha indicó que se encuentran realizando un dictamen que revelará lo que realmente pasó con su hermano.

Y sentenció que actualmente no se tienen indicios de que el joven se haya disparado ‘accidentalmente’ y confirmó que todas las personas involucradas (incluidos los policías de Cuautitlán Izcalli) están bajo investigación.

Por otra parte, la última pareja de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, desmintió un rumor sobre una presunta herencia que el actor de ‘Vecinos’ le habría dejado a ella y a su hijo.

La joven desmintió dicha información y además mostró su molestia por tener que estar desmintiendo información que sólo tiene como objetivo señalarla a ella todo el tiempo y sin pruebas contundentes.

"No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Yo no sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno. Finalmente no puedo hacer que todo el mundo me crea”, indicó Godínez.