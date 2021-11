La triste historia que esconde la canción “No” de Shakira

Shakira contó en una entrevista para LOS40 que durante el año y medio en el que estuvo encerrada grabando su sexto álbum, atravesó diferentes estados de ánimo. Y que por eso, las 10 canciones que contenía, correspondían a sus emociones en el momento de escribirlas. Cuando hizo la letra de “No”, debía estar muy triste y melancólica y puede que hasta llorara, como se muestra en el vídeo de la canción. Una mujer con un corazón roto, desolada, cansada de esperar, pone fin a su relación sentimental. Sin embargo, con esta canción, la barranquillera cumplió un gran sueño: colaborar con su ídolo Gustavo Cerati. Y obtuvo también otra alegría: llegar al nº 1 de LOS40 el 26 de noviembre de 2005.

En junio, después de 18 meses a caballo entre España, Bahamas y Vancouver, encerrada en un estudio de grabación casi doce horas diarias, vino al mundo “Fijación oral vol. 1”, un disco al que Shakira se refería como "mi bebé que tanto me ha costado parirlo". En realidad, lo que 'parió' la barranquillera fueron gemelos porque "escribí cerca de 60 canciones de las que seleccioné unas 20 que terminaron siendo la primera parte de este proyecto doble. Tuve gemelos, por decirlo así". La segunda parte llegaría cinco meses después en forma de diez canciones en inglés y se llamó Oral fixation vol. 2. El plus es que del volumen I, cuatro canciones fueron top one de LOS40.

Shakira debió escribir “No” en un momento muy triste y especialmente melancólico. Porque hay mucho dolor en esa letra, considerada una de las más desgarradoras de la artista. La colombiana se pone en la piel de una mujer con el corazón roto, decepcionada y cansada de esperar que pone fin a su relación a pesar de seguir enamorada. Lester Méndez trabajó con ella en la composición de la música: pocos instrumentos y predominio de guitarra y tambor. Para grabarla, pidió ayuda a quien "siempre fue mi ídolo, la figura máxima del rock latino": Gustavo Cerati, además de figurar en los créditos haciendo coros y tocando la guitarra, también colaboró en la producción.

La relación Shakira-Cerati fue tan cercana que numerosos medios dieron por hecho que mantenían un romance, aunque nunca se confirmó. Lamentablemente duró solo 5 años. La última vez que trabajaron codo con codo fue en el álbum Sale el sol (2010). En mayo de 2010, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular isquémico después de una actuación en Caracas por el que permaneció en coma más de cuatro años y muriendo en 2014, a los 55 años. Shakira le dedicó estas palabras: "Gustavo, aún nos queda por hacer la canción más importante de todas... te quiero amigo, y sé que me quieres... tal como me enseñaste, “usaré el amor como un puente".

Fuente: Instagram Shakira

El video de No, en blanco y negro, está dirigido por Jaume De Laiguana en un astillero mexicano. El rodaje se hizo en un solo día, desde las 7 de la mañana hasta las 7 del día siguiente. Predominan los primeros planos de una afligida Shakira, que incluso llega a derramar lágrimas en un momento del clip. Su imagen es muy natural, sin apenas maquillaje. Hay escenas en las que la cantante aparece cosiendo unas enormes alas de mariposa. Supuestamente se trata de una metáfora con la que transmite su deseo de volar, de escapar de esa relación tan dañina.