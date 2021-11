HBO Max: Leonardo DiCaprio protagoniza esta película ganadora del Oscar producida por Brad Pitt y que debes ver

Leonardo DiCaprio ha demostrado que es uno de los mejores actores de su generación, a pesar de que le costó mucho trabajo, sudor y sangre conseguir su Oscar, pero antes de eso brindó algunas interpretaciones magistrales, como fue la de la película Los infiltrados (The Departed), que se estrenó en 2006 y que puedes ver actualmente en tu cuenta de HBO Max.

Los infiltrados (The Departed) fue de alguna forma histórica, ya que a lo largo de su carrera Martin Scorsese ha recibido nueve nominaciones al Oscar en la categoría de Mejor Director, y gracias a esta película consiguió por primera vez su galardón.

El filme contó con un gran elenco, el cual estuvo conformado por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga y Alec Baldwin. Por si fuera poco, la película contó con Brad Pitt como productor, por lo que todo el equipo fue de lo mejor que había en Hollywood en ese momento.

¿De qué trata?

El Departamento de Policía de Massachussets se enfrenta a la mayor banda de crimen organizado de la ciudad de Boston. La estrategia consiste en acabar desde dentro con Frank Costello (Jack Nicholson), el poderoso jefe de la mafia irlandesa.

El encargado de infiltrarse en la banda es un joven novato, Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), quien deberá hacer cosas terribles para conocer la operación completa de la banda criminal.

Mientras Billy intenta ganarse la confianza de Costello, otro joven policía, Colin Sullivan (Matt Damon), sube rápidamente de categoría y ocupa un puesto en la unidad de Investigaciones Especiales, grupo de élite cuya misión también es acabar con Costello.

En algún punto ambos agentes deberán trabajar de manera conjunta para desarticular la organización de Costello, sin embargo, descubrirán que hay un infiltrado en la unidad policiaca, por lo que su mayor reto será atrapar al "soplón" antes de que descubran y ejecuten a Billy.

Los infiltrados (The Departed) resultó ser un tremendo éxito en taquilla, ya que su costo de producción fue de 90 millones de dólares, pero sus ganancias durante el tiempo que se exhibió en cines fue de más de 290 millones de dólares, por lo que su inversión inicial se triplicó.

Lo anterior tuvo que ver con las opiniones de los críticos y especialistas de cine, quienes en su mayoría brindaron calificaciones positivas al filme de Martin Scorsese, incluso la consideraron como la mejor película de la década, al señalar que el director tenía una obra destacable cada 10 años desde 1970.

Por su parte, los sitios especializados como Rotten Tomatoes dieron calificaciones de 90 por ciento de aprobación, mientras que en Metacritic recibió una puntuación de 85 por ciento, lo que la coloca como una de las mejores películas del director.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, porque algunos se mostraron inconformes con la Academia, ya que en este caso el guión no era de Martin Scorsese, además de que Los infiltrados (The Departed) está basada en el filme de Hong Kong Infernal Affairs, el cual, aseguraron en su momento, era mucho mejor que el del director estadounidense.

El impacto de la película fue tal que hasta se había considerado hacer una secuela, pero por problemas con el desarrollo de los personajes, así como la falta de interés del propio Martin Scorsese llevaron a que se cancelara el proyecto.

Para aquellos fanáticos de trabajo de Scorsese y para aquellos que no lo son, pero que buscan una película emocionante, de suspenso y llena de acción, Los infiltrados (The Departed) es la mejor opción que podrán encontrar en HBO Max.

Sigue leyendo

HBO Max tiene esta película que dirigió Clint Eastwood y si te gusta la historia de la música necesitas verla

Vin Diesel se consagró como actor de acción y ciencia ficción gracias a esta película que puedes ver en HBO Max

HBO Max tiene la película más polémica que ha protagonizado Ryan Gosling y que necesitas ver