HBO Max tiene esta película que dirigió Clint Eastwood y si te gusta la historia de la música necesitas verla

En 2014, el actor, productor, guionista y director Clint Eastwood sorprendió al mundo al tomar las riendas de una película que estaba lejos de las temáticas con las que se le asocia al histrión, ya que se trataba de un musical y que actualmente puedes ver con tu cuenta de HBO Max.

Jersey Boys: persiguiendo la música estuvo en producción desde el 2010, pero tuvo una serie de complicaciones para estrenarse en la pantalla grande, incluso en primera instancia el director Jon Favreau estuvo a cargo del proyecto, pero debido a algunas diferencias y problemas de agenda se tuvo que desprender, y así fue como Warner Bros. eligió a Clint Eastwood para concluir el rodaje.

La película contó con las actuaciones de John Lloyd Young, Erich Bergen, Michael Lomenda, Vincent Piazza y Christopher Walken, así como con el guión de Marshall Brickman y Rick Elice, quienes habían escrito la historia, en primera instancia, para una obra de teatro.

A pesar de contar con el nombre de Eastwood y de tener el respaldo de una gran casa productora, Jersey Boys: persiguiendo la música no tuvo el éxito esperado, ya que las opiniones fueron mixtas y el trabajo del director fue un poco criticado.

¿De qué trata?

Cuatro jóvenes de Nueva Jersey que iban por mal camino se conocen, pero su situación cambia cuando se unen para crear al icónico grupo musical "The Four Seasons", liderado por Frankie Valli y Bob Gaudio, voz y composiciones.

Las vidas de Francis "Frankie" Castelluccio/Valli (John Lloyd Young), Bob Gaudio (Erich Bergen), Nick Massi (Michael Lomenda) y Gaetano "Tommy" DeVito (Vincent Piazza) empiezan a cambiar gracias a su talento musical, pero mientras esto ocurre se encontrarán con algunas complicaciones, como la personalidad, las finanzas y hasta el desamor.

Mientras las composiciones de la agrupación se colocaba en los primeros lugares de las listas de popularidad, uno de los integrantes complicará los sueños de todos, debido a que su ambición los pondrá en una incómoda posición que los llevará a comprometer sus ganancias económicas.

Sin embargo, al disolverse "The Four Seasons" cada uno de los integrantes siguió su camino, aunque la mayoría se alejó de los escenarios, excepto por Valli y Gaudio. Este duo logrará componer e interpretar una de las mejores canciones de todos los tiempos y que se seguirá escuchando con el paso de los años.

Jersey Boys: persiguiendo la música tuvo calificaciones principalmente positivas, pero las negativas hacían hincapié en la narrativa de la historia, ya que tenía algunos tropiezos y algunos de los integrantes de The Four Seasons manifestaron su descontento, debido a que lo contado en la película no se apegaba totalmente a lo que había ocurrido en la vida real.

Algunos de los expertos en cine consideraron que Eastwood plagó de discusiones tontas y monótonas la historia, algo que se vuelve cansado a lo largo de las más de dos horas que dura la película.

Sin embargo, lo que más sorprendió de Jersey Boys: persiguiendo la música fueros las escenas musicales, así como la voz del protagonista John Lloyd Young, pero también las coreografías y la música que fue compuesta y grabada especialmente para la película.

Durante la gira de promoción del filme, Clint Eastwood señaló que el primer guión le había gustado, pero tuvo que pedir que se reescribiera, porque buscaba hacer un mayor énfasis en la música. Por otro lado, reveló que fue presionado por los estudios y los directivos para que tuviera un elenco más conocido y popular, algo que les llenara las salas, a lo que el director respondió: "

Los sitios especializados como Rotten Tomatoes le otorgó una calificación de 51 por ciento de frescura, mientras que Metacritic le dio una puntuación de 54 por ciento. "Tienes gente que ha hecho mil 200 actuaciones el mismo papel en Broadway; ¿cuánto mejor puede un actor conocer a un personaje?", motivo por el que eligió a John Lloyd Young como su protagonista.

La producción se consideró un fracaso comercial, porque tuvo un costo de 40 millones de dólares, pero en taquilla únicamente logró recaudar un total de 58 millones de dólares.

Bajo todos estos argumentos y si no sabes quiénes son The Four Seasons y todo lo que lograron durante las décadas de los 60's y 70's, Jersey Boys: persiguiendo la música será una de las mejores películas que verás en HBO Max, no sólo porque te sorprenderán las composiciones musicales, también porque el trabajo de Clint Eastwood fue destacable y porque, pese a ser un musical, tiene una historia entretenida y fascinante.

