Encerrada y al borde de la muerte: Kate del Castillo sobrevivió a un VIOLENTO matrimonio con Luis García | VIDEO

Un video en Tiktok sobre chismes de antaño, revivió el oscuro pasaje entre la actriz mexicana Kate del Castillo y el exfutbolista y actual comentarista, Luis García Postigo, durante el tiempo que ambos vivieron juntos luego de casarse en el 2001.

La historia de amor y violencia entre la pareja, es ampliamente conocida, luego de que por años, ambos guardaron silencio a pesar de que se rumoraba sobre los motivos de su ruptura en el 2004.

Fue entonces que Kate del Castillo decidió hablar sobre su matrimonio con el exfutbolista de Pumas, América y Chivas del futbol mexicano, la protagonista de ‘Ingobernable’ confesó que durante el tiempo que vivió junto con su exesposo vivió atemorizada, siendo violentada de forma física y psicológica.

Del Castillo abrió su corazón luego de catorce años de haber finalizado su primer matrimonio con García, fue en el 2020 cuando la actriz participó en la versión latina del programa “Red Table Talk”, junto con Gloria Estefan, la conocida ‘Flaca’, Lili Estefan y la hija de Gloria y el productor Emilio Estefan, Emily.

En dicha entrevista, Kate reveló que su vida a lado de Luis García fue un ir y venir de emociones, primero destacó que su pareja era muy atenta con ella, pero de repente cambiaba de actitud y se deprimía al grado de pedirle ayuda.

“Era muy gracioso, fascinante, encantado… luego lloraba hasta cansarse […] Me abrazaba y me pedía de rodillas: ‘¡Por favor, por favor, perdóname, necesito ayuda!”

El episodio fue ampliamente conocido en los medios de comunicación desde antes, pero solo se rumoraba ya que ninguno de los dos había pronunciado palabra alguna desde su rompimiento, sin embargo, en redes sociales es muy común que en cada ocasión que se habla sobre algún problema de violencia física en el deporte, sobre todo el futbol, el nombre del ‘Dr. García’, salga a flote por las declaraciones que dio Kate del Castillo.

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”, indicó la protagonista de ‘La Reina del Sur’.