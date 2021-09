MasterChef Celebrity: El chef Herrera se reúne con estos grandes exfutbolistas; ¿se unen al reality?

La competencia en “MasterChef Celebrity” cada vez es más intensa y podría llegar un nuevo reto con algunas estrellas del deporte, esto luego de una misteriosa foto que compartió el chef Herrera quien ha causado polémica en más de una ocasión como juez en el reality.

El sexto episodio de “MasterChef Celebrity” estuvo lleno de sorpresas, aunque la controversia continúa tras el exitoso programa y, en más de una ocasión, protagonizado por el chef Herrera quien no dudó en compartir una foto con estrellas del futbol en México.

El chef desató rumores de nuevos participantes en el reality con una imagen compartida en sus redes sociales, en ella se le puede ver junto a los exfutbolistas mexicanos y ahora comentaristas deportivos Luis García, Luis 'Matador' Hernández y Omar Zeron.

“Con los señores futbolistas. Me informan que ahora van a incursionar en voleibol acuático”, escribió el chef Herrera en Twitter donde la publicación ya cuenta con más de 300 reacciones.

Último expulsado “MasterChef Celebrity”

El último programa estuvo lleno de retos difíciles para los famosos que permanecen en la competencia, esta vez con platillos basados en refranes populares mexicanos que a uno de ellos no le fue suficiente para permanecer.

Alicia Machado participó con “De lengua me como un taco”, la polémica ex Miss Universo no fue eliminada de la cocina más famosa del país debido a que tuvo algunos errores en su platillo que no fue del agrado de los jueces.

“Me voy como una reina y me voy con muchas cosas, les estoy muy agradecida por eso”, dijo Alicia Machado a su salida que desató una gran discusión en redes sociales.

Sin embargo, los fanáticos del programa no estuvieron nada felices con la decisión de los jueces, calificándolo como “injusticia” y exigieron la salida de la conductora Jimena Pérez “La Choco”.