MasterChef Celebrity México: Querido juez denuncia FRAUDE en el que emplearon su imagen

El jurado de MasterChef Celebrity México es parte fundamental del exitoso reality show culinario de TV Azteca pue son ellos quienes realmente se encargan de llevar la batuta del famoso programa, por lo que se han convertido en grandes figuras en el medio del espectáculo y desafortunadamente, no pueden faltar los oportunistas que quieren colgarse de la fama de estos reconocidos cocineros como en el caso de la Chef Betty Vázquez, quien denunció en redes que utilizaron su imagen para cometer un fraude.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, donde la carismática chef Betty escribió un mensaje en el que denunció que su imagen es empleada para vender un producto que promete reducir grasa corporal, sin embargo, la cocinera originaria de Nayarit se deslindó de la situación y pidió difundir su mensaje para evitar que más personas sean víctimas de esta publicidad engañosa donde la ocupan como imagen principal.

“¡FRAUDE! A todos mis amigos y seguidores… por favor compartan esta información. No doy crédito de este producto. Yo me hago responsable que lo que publico en mis redes y agradezco a las personas que me avisaron de este engañoso fraude. Usar la imagen pública mía para comercializar un producto sin autorización es ilegal y fraude. Si me ayudan a compartir evitamos un problema para que alguien se crea de un producto que ni siquiera conozco. Compartiendo ayuda”, fue el mensaje de la Chef Betty para sus más de 350 mil seguidores de Instagram.

Según lo publicado por la Chef Betty, el producto del que es imagen es un suplemento alimenticio llamado “Biolica”, el cual, promete a sus usuarios bajar hasta 11 kilos de pesos en dos semanas, el precio de este producto es de entre 790 y 1500 pesos, según el portal de la marca, la cual, no se ha posicionado respecto a esta situación.

De momento, se desconoce si la Chef Betty tenga planeado proceder legalmente en contra de la marca o si solo quedará como una advertencia en redes sociales, sin embargo, tras su publicación, sus seguidores le recomendaron llevar el caso a instancias legales, incluso, algunos le ofrecieron asesoría legal sobre el tema y los delitos de los que está siendo víctima al ser usada como imagen del producto antes mencionado.

Sobre la Chef Betty

Actualmente, la Chef Betty tiene 60 años y ha participado en todas y cada una de las nueve temporadas de MasterChef México por lo que se ha convertido en uno de los elementos imprescindibles del famoso reality show culinario, en el que, gracias a su carisma, sensibilidad y su valioso conocimiento culinario ha logrado ganarse el cariño del público.

La Chef Betty, estudió Control Aéreo y Aviación, por lo que durante algún tiempo trabajo en la industria aeronáutica, sin embargo, años más tarde decidió dedicarse a su verdadera pasión, la cocina y para ello, realizó estudios en el extranjero y para la década de 1990 comenzó a ganar notoriedad en el gremio gastronómico. Actualmente, tiene su propio restaurante y es la juez más querida de MasterChef Celebrity México, el cual es transmitido todos los viernes en punto de las 19:30 horas a través de la señal de Azteca Uno.