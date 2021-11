Belinda vs Daniela Luján: el origen de la histórica rivalidad en Televisa

En el plano 2021, la fama de Belinda la ha convertido en una de las cantantes mejor consolidadas de México. Sin embargo, su carrera comenzó más bien en la televisión mexicana, donde la actriz española competía por los protagónicos con su colega Daniela Luján.

El joven rostro de ambas actrices ya había saltado a la fama cuando se estrenaron telenovelas como “Amigos por siempre” o “Aventuras en el tiempo”, pero su rivalidad terminó por consolidarse con un proyecto en específico: “Cómplices al rescate”.

Estrenada en el 2002, la telenovela presentó la historia de un grupo de amigos que ayudarían a una de las niñas a rescatar a su gemela de unos secuestradores. El éxito fue indudable, pero mucho se habló de que, entre ambas jóvenes, se gestó una rivalidad desde entonces.

Por un lado, se dio a conocer que Daniela Luján había tenido la idea de las gemelas, pero la productora Rosy Ocampo no la escogió para el papel. “Yo le comenté que quería hacer una telenovela de gemelas, tales como ‘El príncipe y el mendigo’ y tal y me dijo ‘ya, la telenovela es tuya’. Entonces de pronto estamos viendo la televisión (...) y tómala que sale: ‘ya voy a empezar a grabar ‘Cómplices al rescate’’”, recordó Luján

Belinda interpretó a las gemelas Silvana y Mariana para una audiencia mexicana que la recibió con gusto. El proyecto tuvo un gran éxito para Televisa e inevitablemente se decidió grabar más capítulos. La producción de más temporadas interfería con los planes profesionales de Belinda, quien decidió abandonar el elenco para continuar su carrera como solista.

La ausencia de una protagonista llevó a Daniela Luján al papel de las gemelas, una decisión que estuvo acompañada de una ola de críticas y comparación entre las jóvenes que desataría la rivalidad pública.

Poco después de dejar el proyecto, Belinda dijo en una entrevista que ella no consideraba que Luján le hiciera competencia.

“La telenovela creo que ya se terminó, y pues no sé, la verdad yo no la veo competencia. Es totalmente diferente a mí. Ella por ejemplo no impone moda... es actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda. Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir", expresó la actriz en aquél entonces”, dijo.