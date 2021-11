El Capi Pérez, ¿se va de VLA?; lanza fuerte mensaje en programa en vivo

"El Capi" Pérez dejó este jueves sin palabras a sus admiradores luego que en plena transmisión de "Venga la Alegría" el conductor mandara un contundente mensaje al aire, lo que originó una serie de especulaciones en las redes sociales, ya que los internautas comenzaron a dudar de la permanencia del querido conductor en el famoso matutino de TV Azteca.

Durante un segmento del reality "Quiero Cantar", el comediante fue interrogado acerca de su participación en el concurso de talentos en el cual participa desde hace más de cuatro meses y con el que se ha ganado el apoyo unánime del público de "VLA", quien cada semana ha votado para que siga luchando por llegar a la final.

Si bien "El Capi" aclaró que no se considera un cantante sino un intérprete agradeció a todos los que han hecho posible que llegara tan lejos en este proyecto, en el cual sin lugar a dudas destaca como uno de los favoritos para ganar. "Agradezco al concurso exponerme más a mis inseguridades," declaró el conductor de conductor de “Venga la Alegría” y “La Resolana”, programas que lo han catapultado a la fama.

"No me tomo nada en serio", revela "El Capi"

Durante la transmisión de "Venga la Alegría", "El Capi" también destacó que al ser comediante de profesión, difícilmente se toma algo en serio; "No me tomo nada en serio" y aseguró no sentirse privilegiado por ningún juez al continuar dando batalla en el reality "Quiero Cantar": "No tuve privilegios en el concurso, no he sido privilegiado, creo que he sido de los que más he trabajado en esta temporada de 'Quiero Cantar'. Siempre le echaba muchísimas ganas", aseguró.

Finalmente el conductor hidrocálido declaró sentirse orgulloso de su profesión: "Yo soy comediante, sí yo soy de los que más la rompo en México, pero como cantante no", destacó. Como ocurre muy seguido tras sus presentaciones, este jueves "El Capi" se volvió a ganar el reconocimiento del jurado de "Quiero Cantar": "Aplaudo tu eclecticismo, yo siempre voy a aplaudir lo que haces porque rebasas todos los límites y eso me hace admirarte", le aseguró Mario Lafontaine, juez del reality.

Esta es una opinión que se ha repetido en múltiples ocasiones y es que el presentador cuenta con un gran talento no solo para la comedia, también para el canto. Hace solo unos días se dio a conocer que "El Capi" regresa para participar en la tercera temporada de "Last One Laughing" (LolMx), el show de comedia transmitido por la plataforma de streaming Amazon Prime Video y conducido por el actor y comediante Eugenio Derbez.

Esta exitosa producción es un experimento en donde diez de los mejores comediantes en México se enfrentan en una batalla para no reír por lo que ha alcanzado una gran popularidad. Será a partir del próximo 10 de diciembre cuando inicie esta tercera etapa la cual contará con seis episodios, con una duración aproximada de 30 a 40 minutos. En redes sociales fue compartido un video en el que se anunció el regreso de "El Capi" al programa:

“El triunfo del Cruz Azul motivó al Capi Pérez para regresar a LOL e intentar ganar esta vez. Nueva Temporada Disponible el 10 de diciembre por Amazon Prime Video”, se puede leer en el video en el que se anuncia el próximo estreno de la tercera temporada. “Ya estoy de regreso, me salió más pelo en el pecho y estoy listo para todo, maestro que gusto verlo”, se escucha decir a "El Capi". A lo que Eugenio Derbez le responde; “Qué necio eres Capi”.

SIGUE LEYENDO:

El Capi Pérez formará parte de la nueva temporada de “LOL”, el reality de los comediantes

El Capi Pérez "abandona" VLA para unirse a Eugenio Derbez en un famoso programa; aquí las pruebas

Tras ausentarse por asuntos personales, VLA "corre" a querido conductor; fans explotan contra el matutino