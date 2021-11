El Capi Pérez formará parte de la nueva temporada de “LOL”, el reality de los comediantes

En redes sociales ya se están destapando los próximos participantes de la tercera temporada de “LolMx” (Last One Laughing), un experimento en donde diez de los mejores comediantes en México se enfrentan en una batalla para no reír.

La producción que estará disponible por la plataforma de streaming Amazon Prime Video a partir del 10 de diciembre, contará con seis episodios, con una duración aproximada de 30 a 40 minutos, cabe destacar que el show de comedia es conducido por Eugenio Derbez y el ganador se lleva un millón de pesos.

“El triunfo del Cruz Azul motivó al Capi Pérez para regresar a LOL e intentar ganar esta vez. Nueva Temporada Disponible el 10 de diciembre por Amazon Prime Video”, se puede leer en el video del anunció

El en video que ya se encuentra disponible en YouTube se puede ver como El Capi Pérez ingresa a la oficina de Eugenio Derbez, el conductor de “Venga la Alegría” y “La Resolana” y el comediante le pregunta que si qué está haciendo ahí, pues cabe recordar que fue uno de los participantes en la edición pasada y los fans de la emisión se quedaron con ganas de que fuera el ganador.

“Ya estoy de regreso, me salió más pelo en el pecho y estoy listo para todo, maestro que gusto verlo”, dice El Capi a lo que Eugenio contesta “Qué necio eres Capi”.

Otros comediantes confirmados son: Ricardo Peralta, Paco de Miguel, Coco Celis, Ricardo Pérez, Hugo “El Cojo feliz”, Gaby Navarro y Mau Nieto, pero aún faltan más por aparecer en el cartel.

