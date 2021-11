Dramas coreanos pocos conocidos de Lee Jong Suk que necesitas ver

Lee Jong Suk comenzó su carrera como actor en 2010, desde entonces se ha convertido en uno de los idols coreanos más populares a nivel mundial gracias a sus doramas más famosos, pero también serie poco conocidas que debes ver.

El actor de 32 años estrenará en 2022 su película "Decibel", al lado de Cha Eun Woo de ASTRO. Será su primer proyecto tras salir del servicio militar obligatorio, el cual cumplió como trabajador público.

El actor Lee Jong Suk obtuvo su primer protagónico en 2012, año en que comenzó a ganar popularidad. A lo largo de su carrera ha aparecido en títulos conocidos como "While you were sleeping", "Pinocchio", "W", "Romance is a bonus book", entre otros. Checa las recomendaciones de este fin de semana y mira sus doramas menos conocidos.

Doramas pocos conocidos de Lee Jong Suk

School 2013

Dorama con varias temporadas y versiones protagonizado por Lee Jong Suk. La trama sigue la vida de un grupo de estudiantes cuyo instituto tiene el peor nivel educativo de Seúl. Por ello, contratan al profesor Kang Se Chan, quien intentará ayudarlos a mejorar.

Sin embargo, se enfrentará a los alumnos de primer año que son los más conflictivos y a los de último semestre, quienes solo buscan graduarse de la escuela, pero todo podría complicarse para ellos.

I Hear Your Voice

Drama coreano que retrata la vida de un grupo de abogados que trabaja para el Estado, ya que representan a acusados que no tienen posibilidades de ser declarados inocentes.

Por otro lado está Park Soo Ha, un joven de secundaria que tiene la habilidad de leer los pensamientos de las personas, don que desarrolló luego de sufrir un accidente. Además, prometió proteger a una mujer hace 10 años y está decidido a encontrarla. Jang Hye Sung es una defensora pública que conseguirá su ayuda para resolver sus casos.

When I Was the Prettiest

K-Drama que sigue a Yoon Jung Hyuk, un estudiante universitario inteligente y guapo, es experto en ingeniería y vuelve locas a las chicas de la universidad. Sin embargo, tiene novia, una joven que ha estado enferma y a la que siempre cuida, pero todo cambia cuando conoce a Lee Shin Ye.