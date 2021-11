BTS: V regresa a los dramas coreanos con Our Beloved Summer, cantará el OST principal

¡V regresa a los dramas coreanos! El integrante de BTS formará parte de la banda sonora de "Our Beloved Summer", un dorama de estreno para diciembre 2021, este será el tercer trabajo del idol dentro de las series coreanas.

El cantante debutó como actor en 2016 con "Hwarang", drama de época donde conoció a sus amigos Park Seo Joon y Minho de SHINee.

En 2020, regresó a la pantalla con la canción "Sweet Night", canción que formó parte de la banda sonora de esta serie de Netflix que fue muy popular. Para 2021, V regresará a los doramas con otro proyecto.

V regresa a los doramas con "Our Beloved Summer"

De acuerdo con los primeros informes, V de BTS fue elegido como parte de la banda sonora de "Our Beloved Summer", el nuevo drama que se estrenará en diciembre. El cantante interpretará el tema principal de la historia, aunque se desconoce el nombre de la canción.



El protagonista es Wooshik, amigo de Taehyung, el drama será producido por la cadena televisiva SBS. Tras darse a conocer la noticia, ARMY celebró en las redes sociales y posicionó la tendencia "V OST is Coming", esperando sus próximos logros y récords, al igual que Jin, quien cantó el soundtrack de "Jirisan".

El dorama "Our Beloved Summer" está programado para su lanzamiento el 6 de diciembre. La trama gira en torno a Choi Woong y Gook Yeon Soo, una joven pareja que se separó hace una década y prometieron nunca más volverse a ver. En la actualidad, ambos no han podido cumplir sus sueños de juventud, ¿el amor renacerá de nuevo?



Sin embargo, estarán obligados a reencontrarse cuando un documental que filmaron en la escuela se hace viral y tendrán que aparecer de nuevo juntos frente a la cámara. Aún no se sabe la fecha del OST de V, este será su tercer proyecto en dramas coreanos y de manera individual.

