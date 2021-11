Cha Eun Woo: ¿Qué tan compatible eres con él según tu signo zodiacal?

¿Qué signo zodiacal es Eunwoo de ASTRO? El actor y cantante K-Pop es uno de los más populares del momento tras ganar fama con "True Beauty", dorama basado en un webtoon.

Debutó en el 2016 junto a su grupo ASTRO y en 2015 como actor de dramas, desde entonces ha aparecido en algunas series coreanas de Netflix y Viki.

Cha Eun Woo nació el 30 de marzo de 1997, actualmente tiene 24 años y su mes de nacimiento lo coloca dentro del signo Aries. Aunque no ha tenido novia, sí ha vivido algunas experiencias amorosas como su primera decepción, cuando le gustaba una chica nunca se atrevió a hablarle y confesarse.

También ha declarado que quiere casarse algún día, pues cree que impresionante encontrar a una persona con la que pasar el resto de tu vida. Siendo uno de los solteros K-Pop más populares y de los favoritos de las fans, conoce si eres compatible con él según tu signo zodiacal.

¿Eres compatible con Cha Eun Woo de ASTRO?

Cha Eun Woo de ASTRO se rige bajo el signo de Aries, que se caracteriza por ser enérgicos, aventureros y correr riesgos. También pueden ser imprudentes, pero son abiertos y optimistas.

Los arianos también son sociales y suelen tener muchos amigos, por ejemplo, Eunwoo es gran amigo de Jungkook y la llamada 97 line. Tampoco soportan las falsas apariencias y son directos con lo que piensan. El idol de ASTRO coincide con su descripción zodiacal, pues reveló que le gustaría tomar nuevos roles en la actuación y no solo ser el chico bonito.

Descubre qué tan compatible eres con Cha Eun Woo de ASTRO según tu signo:

Aries

Son signos con el mismo elemento fuego, por lo que un Aries con otro Aries son los menos compatibles del zodiaco. Siempre buscarán tener la razón, su temperamento no los ayuda en nada y no se dejarán ante el otro.



Tauro

Tauro suele ser un signo tranquilo y sabe cómo eludir los problemas y hacer sentir bien a la gente, por lo que Aries encontraría apoyo en este signo que sabe qué decir y en qué momento, son compatibles a nivel amistoso.

Géminis

Este puede ser uno de los signos más compatibles con Aries. Son muy comunicativos, algo que le gusta a los arianos al ser sociables y tener muchos amigos. Sin embargo, el signo de Eunwoo también suele aburrirse con facilidad con ciertas cosas.

Cáncer

No son compatibles debido a que Cáncer suele ser maternal y mas hogareño, lo que choca con la imprudencia de Aries y su espíritu aventurero al tomar riesgos. Tiene una forma diferente de ver las cosas, por lo que no se llevarían bien.

Leo

Al compartir el elemento fuego, ambos signos son compatibles. Los dos son impulsivos e imprudentes, pero comparten una misma mentalidad o visión de la vida, por lo que mientras estén de acuerdo, pueden evitarse problemas y tener una buena relación de cualquier tipo.

Virgo

Son muy diferentes entre sí, por lo que son incompatibles. Virgo es muy perfeccionista y señala los errores con frecuencia, por lo que Aries no soportaría sentirse atacado de manera constante.

Libra

Ambos signos comparten intereses, por lo que son compatibles. Aries puede ser imprudente o llegar a ser hiriente sin pretenderlo, pero Libra es paciente, carismático y se guía por la diplomacia, por lo que cualquier conflicto será llevadero.

Escorpio

No son nada compatibles, Escorpio es un signo que se deja llevar por los celos y es autoritario, Aries no suele dejarse llevar y que tomen el control. Además, el signo de Eunwoo odia las falsas apariencias o que las personas pretendan algo que no son.

Sagitario

Tienen buena compatibilidad, Sagitario es independiente, divertido y sincero, esta última cualidad es valorada por Aries, quien suele ser muy directo. Además ambos comparten la misma energía entusiasta y optimista, además Sagitario también puede ser evasivo a veces.

Capricornio

Su compatibilidad no es tan buena, Capricornio es muy disciplinado y serio, por lo que si Aries explota debido a su temperamento pueden llegar a tener severas diferencias, la paciencia entre ambos signos es difícil.

Acuario

Al ser de diferentes elementos, aire y fuego, estos signos son muy compatibles, ya que se complementan. Acuario es ocurrente y puede sorprender a Aries, pero la diversión estará garantizada y será una relación muy interesante.

Piscis

Eunwoo como Aries es poco compatible con Piscis. Este signo suele ser compasivo, empático y sensibles, contrario a los arianos que suelen evadir ciertas cosas y suelen llevarse más por los hechos o lo que se expresa en el exterior, por lo que será difícil que un Aries puede entender a esta casa del zodiaco.



