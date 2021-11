Marilyn Manson: La polémica por su nominación al Grammy en medio de acusaciones por agresión sexual

Marilyn Manson no ha salido del ojo del huracán en el último tras las acusaciones en su contra por parte de algunas de sus ex parejas, quienes denunciaron haber sido víctimas de agresión sexual por parte del cantante. Tras revelarse que contaba con una habitación donde "torturaba" a las mujeres que salían con él, lo que menos se esperaba es que fuera nominado a uno de los premios más importantes en la industria musical.

Sin embargo, el nombre de Marilyn Manson aparece en dos nominaciones al Grammy 2022, cuya lista fue revelada apenas el martes 23 de noviembre, en la que destacan estrellas como Billie Eilish, Justin Bieber, BTS, Coldplay, Olivia Rodrigo, Lady Gaga o Ariana Grande, por mencionar algunas.

El músico de 52 años, cuyo verdadero nombre es Brian Hugh Warner, colaboró activamente en el disco Donda, la más reciente producción de su amigo, el rapero Kanye West, y por ello es candidato a ganar dos premios, uno por la Mejor Canción Rap con Jail y otro por Mejor Álbum del Año. Históricamente, Marilyn Manson ha sido nominado en seis ocasiones a este reconocimiento a lo mejor de la música.

Evidentemente, estas dos polémicas nominaciones no han sido bien vistas por muchas mujeres y personas defensoras de derechos humanos, quienes consideran desafortunado que se premie a un hombre que enfrenta acusaciones por agresiones sexual y que es investigado por violencia doméstica.

Y es que vale recordar que en febrero de este año, su ex prometida Evan Rachel Wood lo acusó por abuso sexual y emocional. Aunque el intérprete de The Beautiful People negó dichos señalamientos, poco a poco fueron surgiendo más denuncias de mujeres que habrían sido violentadas por Manson.

Grammy defiende nominación de Marilyn

A pesar de que el cantante de 52 años ha sido acusado por varias mujeres que mantuvieron algún tipo de relación con él y de que su aparición en los candidatos a ganar un Grammy causó indignación, el compositor Harvey Mason Jr., actual presidente y director ejecutivo de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación defendió las nominaciones de Marilyn Manson.

En entrevista para TheWrap, Mason Jr. dijo que el premio Grammy únicamente destaca el mejor trabajo grabado a lo largo del año, por lo que no hay restricción para los artistas que quieran enviar sus producciones para ser considerados a una nominación siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos por la Academia, como la fecha, por ejemplo.

"No miraremos hacia atrás en las historias de las personas, no veremos sus antecedentes penales, no veremos más que la legalidad dentro de nuestras reglas", sentenció el presidente los Grammy, por lo que con esto querdaría descartado que al intérprete de Coma White le sean retiradas sus nominaciones, pues aparece como colaborador no como titular del álbum y la canción elegida.

SIGUE LEYENDO:

De blanco y sin pupilentes: Marilyn Manson se une a la secta cristiana de Kanye West y Justin Bieber