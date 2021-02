¿Cuál es la historia de Evan Rachel Wood, la actriz que denunció a Marilyn Manson de abuso sexual?

Hija de padres también actores pero más enfocados en el teatro, Evan Rachel Wood tuvo su primer acercamiento con la actuación en 1990 gracias a ellos, también en el teatro, con algunas pequeñas intervenciones en diversas obras. Cuando sus padres se divorciaron Evan se mudó con su madre a Los Ángeles, de donde era originaria esta. Con solo siete años de edad tuvo su primera participación en la serie "American Gothic", y así inició su carrera de actriz.

A los 11 años de edad fue cuando Evan debutó en el cine, con un pequeño papel en la película de Sandra Bullock y Nicole Kidman, titulada "Prácticamente magia". Pero no fue sino hasta que rodó el filme "Digging to China", con Kevin Bacon como coestrella, que Evan comenzó a llamar la atención de cineastas y espectadores. Apareció en otras películas de bajo presupuesto y tuvo algunas apariciones en serie.

Prácticamente Magia. Foto: Especial.

Sin embargo, la que marcó un giro a su carrera, fue un pequeño papel en la serie "Once and again", donde interpretó a una chica con anorexia, y comparte reparto con Mischa Burton. Gracias a esa serie, Evan llamó la atención de la directora Catherine Hardwick, quien la lanzó a la fama dándole el papel protagónico en su opera prima titulada "Thirteen" (2003). Gracias a este papel Evan fue nominada a mejor actriz en los Globos de Oro.

Thirteen. Foto: Especial

Evan se ha desenvuelto sobre todo en películas independientes como "Pretty Persuasion", "Más allá del odio", "Running with scissors", entre otras. Hasta que en el año 2007 protagonizó otro de los papeles más importantes de su carrera en el rol de Lucy en la película "Across the universe", que se desarrolla en una atmósfera musical a cargo de la música de The Beatles, además en el soundtrack la actriz presta su voz, que ha utilizado en diversas películas. Pues también tiene una inclinación por la música, especialmente, como vocalista.

Across the universe. Foto: Especial

Otro de sus papeles representativo, que si bien, es más actriz de reparto, junto a Mickey Rourke en la película "The Wrestler", la película recibió muy buenas críticas y diversos premios. Actuó también en películas como "Si la cosa funciona" de Woody Allen, en "The Conspiration" de Robert Redford, en "The ides of March" de George Clooney.

The Wrestler. Foto: Especial

Uno de sus papeles más recientes, es el protagónico en la serie futurista de HBO, llamada "Westworld" para la que se encuentra grabando nuevo material para la cuarta temporada, donde interpreta al androide Dolores Abernathy.

Westworld. Foto: Especial

Sin duda, una película independiente que se estrenó recientemente en el 2020 llamada "Kajillionaire", dirigido por Miranda July, es un filme enternecedor que rememora brillos de su carrera en filmes independientes.

Kajillionaire. Foto: Especial

Relación con Marilyn Manson

Evan Rachel Wood reveló a través de su cuenta de Twitter en 2011 que es bisexual. Si bien, en cuanto a su vida amorosa ha estado por debajo del radar. Sin duda, la que más acaparado la atención de los medios, fue su relación con el cantante Marilyn Manson. La relación se hizo pública en el 2007, cuando ella tenía 20 años, sin embargo, comenzaron a salir dos años antes, cuando ella tenía 18 y él 36. En el 2016 Evan le contó a la revista Rolling Stone que había sido violada dos veces hace muchos años. Sin embargo, no dio más detalles, hasta el pasado mes de enero del 2021, cuando reveló que el cantante Marilyn Manson, con quien tuvo una relación, abusó de ella y sufrió violencia doméstica. Evan Rachel Wood y Marilyn Manson. Foto: Especial

