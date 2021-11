Ludwika Paleta revela las claves que la han llevado a convertirse en la mamá perfecta

Quizá para las estrellas de la farándula uno de los mayores retos a los que se enfrentan a la hora de ser mamás es mantener un equilibrio entre esta faceta tan importante de su vida con el trabajo, pero al parecer una de las artistas que mejor lo ha sabido llevar es Ludwika Paleta, quien ha demostrado con creces saber desempeñar ambas responsabilidades con éxito y con gran orgullo lo demuestra en sus redes sociales.

Ludwika Paleta es madre de tres, el mayor, Nicolás, acaba de celebrar su cumpleaños número 22, y Bárbara y Sebastián, los mellizos de 4 años de edad. La actriz recientemente compartió los secretos que la han llevado a desempeñar a la perfección su faceta como madre, aún pese a la ajetreada agenda de trabajo que mantiene a la fecha.

La actriz de origen polaco, aseguró que siempre se ha apoyado en su hijo mayor, Nicolás Haza, quien ya inició su trayectoria artística de manera individual y en abril pasado debutó como cantante no es la excepción. Sin duda Nicolás se ha convertido en un orgullo para su madre ya que decidió comenzar su carrera alejado de la fama de sus papás, algo que también destacó Paleta durante una entrevista.

Nicolás decidió hacer trayectoria lejos de la fama de su mamá

Ludwika Paleta no dudó en asegurar que la decisión de su hijo de hacer carrera lejos de la guía y supervisión de sus papás la hace sentir un poco atada de manos, pues declaró que ahora que su hijo ha entrado al mundo del espectáculo prefiere que ella no le dé consejos y así seguir su propio instinto y forjar por sí solo su crecimiento profesional y personal. La protagonista de "Madre solo hay 2" confesó que admira a su hijo por la decisión que ha tomado y la respeta.

"No me pide muchos (consejos), no. De hecho, está en una edad en la que no pide consejos ni tampoco quiere escuchar muchos; me imagino que para él es difícil tener una mamá famosa y que quiere abrirse camino y quiere ser 'Nico', no quiere ser 'El hijo de’', reveló Ludwika Paleta durante una entrevista concedida en una alfombra roja.

No obstante, la actriz polaca aseguró que si tuviera que darle un consejo a su hijo Nicolás, sabe perfectamente cuál le diría: "Yo creo que si un consejo le pudiera dar o si yo volviera a tener 20 años, simplemente le diría que fuera él, cómo es él y que no tratara de ser nadie más, que no se presentara como alguien que no es”, explicó.

Ludwika Paleta celebra 20 años como una orgullosa mamá

Fue el pasado 11 de noviembre cuando Ludwika Paleta celebró los 22 años de haberse convertido en mamá con un emotivo mensaje dedicado a su hijo Nicolás, quien cumplió igual número de años. En el texto, compartido en sus redes sociales, la actriz polaca demostró que ser mamá es sin duda una de las facetas que más disfruta y la cual la motiva siempre a crecer como persona y como actriz.

Y precisamente quien la ha acompañado desde entonces en esta etapa de su vida ha sido precisamente su hijo Nicolás, quien ahora demuestra ser todo un orgullo para su famosa mamá. "Un día como hoy 11.11 a las 13:11 hrs llegó a este mundo el amor de mi vida. ?? Pequeñito, aparentemente frágil pero fuerte y guerrero. Mi mejor maestro, el del corazón más grande y más bonito. Encantador, trabajador, disciplinado y amoroso. Siempre tiene una sonrisa para todos. Eres mi tesoro más grande. Celebro tu vida hoy y siempre. Te amo. Ma," fue el texto que compartió la famosa actriz.

Ludwika Paleta acompañó el post con una hermosa fotografía en donde aparece sonriente junto a Nicolás, postal en el que es palpable el gran amor que siente todo el tiempo hacia el mayor de sus hijos. Fue un 11 de noviembre de 1999 cuando Ludwika Paleta dio a luz a su hijo Nicolás, producto de la relación que mantuvo con su expareja Plutarco Haza Paleta.

