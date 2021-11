Ludwika Paleta presume al amor de su vida y no es Emiliano Salinas: FOTO

Ludwika Paleta posó en sus redes sociales junto al amor de su vida y enamoró a sus seguidores al aparecer junto a un hombre distinto a Emiliano Salinas, se trata de su hijo mayor, Emiliano, a quien felicitó por su cumpleaños con un emotivo mensaje, con el cual demostró que su corazón está dividido entre sus grandes amores y uno de ellos es sin duda el talentoso artista musical.

Fue un 11 de noviembre de 1999 cuando Ludwika Paleta se estrenó como mamá, una de las facetas que sin duda más disfruta y la cual la motiva siempre a crecer como persona y como actriz. Y quien la ha acompañado desde entonces no ha sido precisamente Plutarco Haza, sino el propio Nicolás, quien ahora demuestra ser todo un orgullo para su famosa mamá.

Hay que recordar que hace solo unos meses, en abril pasado, Nicolás se lanzó como cantante, y desde entonces se ha colocado como un referente musical dentro del género en el que se desenvuelve. Este gran paso fue todo un orgullo para su talentosa mamá, quien celebró el debut oficial de su hijo con un emotivo mensaje en sus redes sociales, desde donde siempre comparte publicaciones junto a su primogénito.

"Un día como hoy llegó el amor de mi vida"

Ludwika Paleta aprovechó sus redes para felicitar a su hijo Nicolás por sus 22 años y lo celebró con un emotivo mensaje que compartió en Instagram: "Un día como hoy 11.11 a las 13:11 hrs llegó a este mundo el amor de mi vida. ?? Pequeñito, aparentemente frágil pero fuerte y guerrero. Mi mejor maestro, el del corazón más grande y más bonito. Encantador, trabajador, disciplinado y amoroso. Siempre tiene una sonrisa para todos. Eres mi tesoro más grande. Celebro tu vida hoy y siempre. Te amo. Ma," escribió la actriz.

Paleta acompañó el post con una hermosa fotografía en donde aparece sonriente junto a Nicolás, postal en el que es palpable el gran amor que siente todo el tiempo hacia el mayor de sus hijos. Quien tampoco quiso dejar pasar el tiempo para felicitar a Nicolás fue su novia, la modelo Yulianna de Souza, con quien hace solo unos días celebró medio año de relación. Su enamorada tampoco quiso dejar pasar la oportunidad para dedicarle un mensaje en redes a la persona que se ha convertido en su gran amigo y compañero.

Fue a finales de octubre, cuando Ludwika Paleta asistió a la alfombra roja de Premios Platino, en Madrid, y la actriz aprovechó para hablar acerca de la relación que mantiene con su hijo a quien, declaró a la prensa, adora ver enamorado. En ese entonces dejó ver lo bien que se lleva con Yulianna: “Es divina y le hace muy bien, se llevan muy bien”, declaró durante una entrevista con el programa de espectáculos "Ventaneando".

Además, la actriz aseguró que disfruta mucho volver a vivir la emoción del primer amor, claro que ahora mediante uno de los grandes amores de su vida, su hijo: “No, no soy celosa, al contrario, me encanta ver el amor cuando está en esa etapa que conocer a alguien y te enamoras por primera vez y te ilusionas, me encanta vivirlo a través de él”, concluyó.

