Corona Capital: ¿Disclosure canceló tras intoxicación por comida mexicana? Fans se vengan con MEMES

El pasado fin de semana, el dueto británico de música electrónica Disclosure, canceló su presentación en el Festival Corona Capital 2021 que se llevó a cabo en la Ciudad de México, por causa de una infección estomacal que mandó a la cama a Guy Lawrence, por esa razón, difundieron un video en redes sociales anunciando la ausencia en el escenario del Corona.

Los fans se mostraron desconsolados por la ausencia de sus ídolos, y culparon entre otras cosas a la famosa ‘venganza de Moctezuma’, que no es otra cosa que un clásico malestar por ingerir comida muy picosa o condimentada si eres extranjero y no estás acostumbrado.

Esto fue lo que sucedió con el dueto de Disclosure, de acuerdo con información difundida en redes sociales, los hermanos fueron a comer a uno de los restaurantes más exclusivos no solo de México, sino en el mundo entero, el famoso restaurante Pujol.

El platillo que aparentemente ingirió Lawrence fue un mole madre, platillo de autor que es sello característico del restaurante, por lo que de inmediato, los usuarios en redes culparon al lugar por ‘dejar mal parado a México’, lo que generó decenas de memes al respecto.

Aclaran dudas

Sin embargo, el propio dueto aclaró que la comida que degustaron en el Pujol no fue la razón por la que Guy Lawrence terminó postrado en cama por varias horas. Según Disclosure, el malestar del músico se debió a la ingestión de un hielo en mal estado dentro de una bebida, aunque no aclaró cuál fue o cómo se enfermó, siendo que a los demás acompañantes no les pasó lo mismo.

Ante las dudas, las cancelaciones, los retrasos, las risas y la falta del dueto en el escenario del Corona Capital, a los fans y seguidores en redes sociales no les quedó de otra que hacerse sentir como regularmente lo hacen los mexicanos, a través de memes y mensajes de ‘aliento’ para los involucrados.

