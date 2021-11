Corona Capital: vocalista de The Kooks será papá y cancelan participación en el festival

La organización del Festival Corona Capital anunció a través de su cuenta oficial de Twitter, sobre la cancelación de la participación de la banda indie inglesa The Kooks programada para el día de mañana, debido a un asunto personal de su vocalista y líder, Luke Pritchard.

El cantante está a punto de ser padre, y apenas hace unos minutos recibió la noticia de que su bebé está por llegar, así que de inmediato se embarcó en un vuelo y va de regreso a lado de su esposa para acompañarla en el quirófano, razón por la que la banda decidió cancelar su participación en el Corona Capital 2021.

Luke, vocalista de The Kooks, está a punto de ser papá y nos informan que va volando de regreso al quirófano para alcanzar a su esposa. El Corona Capital le desea todo lo mejor y, junto con el resto de los integrantes de The Kooks, lamentan no poder presentarse mañana.