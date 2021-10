¿Si no me he vacunado puedo entrar al cine, teatro y conciertos? Esto lo que debes saber

Fue el pasado cuándo el pasado 4 de octubre cuándo Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México confirmó se abría durante todo octubre y noviembre la posibilidad de regresar los eventos masivos a la capital de la República Mexicana.

Hay que recordar que antes de ese anunció, los organizadores del Gran Premio de México anunciaron la implementación del F1 Fast Pass, con el que buscan tener un evento seguro libre de contagios.

Con esto el GP de México, se convirtió en el primero en pedir el certificado de vacunación contra el Covid-19 para asistir a un evento masivo.

Para poder obtenerlo, el aficionado debe entrar a una liga proporcionada por Gran Premio, donde se le pedirá llenar un formulario y subir su certificado de vacunación,

Tras finalizar el proceso será entregado un pase digital con el nombre completo y foto del asistente y un código qr con el que se darpa paso libre al evento sin necesidad de presentar una prueba,

En cambio aquellos que no tengan sus dosis completas deberán subir una prueba negativa de Covid-19, con fecha máxima del 4 de noviembre para poder ingresar al evento el cual se realizará del 5 al 7 de noviembre en el Autodromo de los Hermanos Rodriguez de la Ciudad de México.

Con todo este esfuerzo de las autoridades locales y de la iniciativa privada por tener eventos masivos libres de contagios, entre el público sale la pregunta de ¿Si no me he vacunado puedo entrar al cine, teatro y conciertos? Por tal motivo te contamos todo lo que debes saber de ello en los siguientes eventos masivos ya confirmados en el país.

Tecate Pal Norte | MTY

12 y 13 de Noviembre | Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León

De acuerdo con el festival se incrementó el área del evento a cinco hectáreas y se contará con nueve escenarios principales en el festival.

Todos nuestros escenarios serán al aire libre y las actividades que involucren a los asistentes están estructuradas para que se lleven a cabo al aire libre.

Todos los talentos tocarán más tiempo al habitual de un festival para que los asistentes se distribuyan por todo el parque de una forma más ordenada.

Por otro lado, todo el personal y STAFF que se encontrarán en el Festival tomarán una capacitación de buenas prácticas por parte de la Secretaría de Salud del estado.

En los accesos habrá revisión de temperatura y módulos de aplicación de gel antibacterial, sin embargo en este evento no se pedirá ni prueba negativa de Covid-19 ni certificado digital de vacunación.

Corona Capital | CDMX

20 y 21 de Noviembre | Curva 4 del Autodromo de los Hermanos Rodriguez, Ciudad de México

Los requisitos para poder entrar al Corona Capital 2021 serán boleto, identificación oficial y certificado de vacunación completa, esta última emitida por autoridad mexicana o extranjera.

En caso de no tener el cuadro completo de vacunación se te pedirá boleto, identificación y una prueba negativa de Covid-19 de un laboratorio privado autorizado (sin importar la edad que tengas).

Recuerda que esta prueba sin importar que sea de antígenos o PCR, deberá haberse aplicado en un máximo de 72 horas antes del día en que desees entrar, es decir con fecha del 17 de noviembre o posterior.

Vive Latino 2022 | CDMX

19 y 20 de marzo de 2022 | Foro Sol de la Ciudad de México

Los organizadores del festival no han presentado hasta el momento de esta nota alguna de las medidas sanitarias para el evento, sin embargo se espera que pronto se den a conocer por lo pronto te dejamos el cartel completo del Vive Latino.

Corona Capital Guadalajara 2022 | GDL

21 y 22 de mayo del 2022 | Explanada del la Arena VFG

Los requisitos para poder entrar al Corona Capital Guadalajara 2022 serán boleto, identificación oficial y certificado de vacunación completa, esta última emitida por autoridad mexicana o extranjera.

En caso de no tener el cuadro completo de vacunación se te pedirá boleto, identificación y una prueba negativa de Covid-19 de un laboratorio privado autorizado (sin importar la edad que tengas).

Recuerda que esta prueba sin importar que sea de antígenos o PCR, deberá haberse aplicado en un máximo de 72 horas antes del día en que desees entrar, es decir con fecha del 18 de mayo del 2022 o posterior. Estos términos aplican en todas las edades y sin nunguna excepción

