No se descarta espionaje de aeronaves de EU, dice la Sedena

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, dijo que no se puede descartar el espionaje luego de que se reportó el sobrevuelo de aeronaves militares estadounidenses en territorio nacional. En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los vuelos fueron en territorio de Estados Unidos.

El secretario de la Defensa Nacional puntualizó que se tienen registrados dos vuelos, uno el 31 de enero y otro el 3 de febrero en el espacio aéreo internacional, además de que las aeronaves no apagaron el transponder cumpliendo con la normatividad internacional.

"No lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional", acotó.