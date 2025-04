Aranceles: Descarrilamiento Mundial

El desmedido incremento de aranceles ordenado por el presidente Donald Trump en las importaciones de la Unión Americana sólo desequilibró todo orden a nivel mundial. Dicha decisión afecta no sólo las relaciones comerciales de todo el planeta, sino también el supuesto orden político internacional.

De un plumazo, la autoridad norteamericana decidió acabar con alianzas, tratados, acuerdos, que permitieron mantener un cierto equilibrio mundial durante cerca de ochenta años y pone incluso en riesgo la hegemonía construida por los propios estadounidenses a partir de la Segunda Guerra Mundial.

La iniciativa de Trump no hace, sino realzar las actuales desventajas de los EU en la actualidad, al pasar de ser un país fuerte, íntegro, respetuoso de sus instituciones, a uno que de pronto desconoce sus compromisos internacionales, construye fortificaciones para protegerse del “abuso” de otros y busca reconstruir un pasado económico que difícilmente volverá.

A partir de los años noventa los EU, vía lo que se denominó el Consenso de Washington, decidieron, entre otras cosas, modificar su patrón de desarrollo económico y transferir muchas de sus industrias manufactureras tradicionales a otros países, entre ellos China, para concentrarse en el desarrollo de un monopolio de tecnologías de punta que los mantuviera a la cabeza de los países desarrollados.

El tiempo ha transcurrido y el modelo planteado no resultó como se tenía previsto. Ni se logró el monopolio del desarrollo de la tecnología de punta, pues diversos países, en particular asiáticos, adoptaron esa estrategia y aprovecharon las grandes oportunidades que las universidades norteamericanas brindaban a sus estudiantes.

A cambio, se desmanteló la industria manufacturera del país, lo que ocasionó grandes índices de desempleo, particularmente en aquellas regiones del centro y noreste norteamericanos que fueron las generadoras de gran parte de la riqueza del modelo americano de la post-Segunda Guerra Mundial. Hoy parece muy tarde para recular y pretender regresar al modelo desechado hace años.

La planta fabril manufacturera se ha consolidado principalmente en países orientales, pronunciadamente en China, al igual que el desarrollo de tecnologías de punta, lo que complica la nueva estrategia contenida dentro del paradigma MAGA.

El pretexto de grandes déficits con la mayor parte de sus socios comerciales no es un argumento de fondo para justificar la instrumentación de una política impositiva atroz a las importaciones norteamericanas y mucho menos para romper un orden internacional, que puede tener grandes repercusiones políticas para Estados Unidos, como lo es el reacomodamiento de nuevas alianzas entre países hasta hace unos meses antagónicos.

Es hasta cierto punto paradójico que al menos en apariencia el nuevo gobierno de los EU no se haya percatado que los déficits de balanza comercial son más que compensados por la entrada de capitales registrados en su balanza de pagos; sin ellos, por cierto, habría sido muy complicado mantener los déficit fiscales que han asediado las finanzas públicas estadounidenses por muchos años.

Un aspecto no menos importante dentro de esta coyuntura internacional lo constituye el ya grave enfrentamiento entre los EU y China, que, según expertos internacionales, podría conducir a un embrollo internacional con derivaciones inimaginables, incluso bélicas.

Si bien los EU constituyen una potencia militar de vanguardia, no se puede menospreciar el desarrollo tecnológico de China en todos los órdenes, incluso el vinculado a su artillería militar. La actual imposición de aranceles de hasta más de un cien por ciento a las importaciones provenientes del país asiático no constituye sino una provocación, que, de no atenuarse, podría detonar en una conflagración de otra naturaleza.

La estrategia político-comercial asumida por la nueva administración norteamericana marca un nuevo hito en la historia de la humanidad. El desorden mundial generado hasta el momento no augura nada bueno.

La brutal caída de las bolsas de valores en todo el mundo y el gran caos que esto generó en los mercados no es sino un presagio de incertidumbre hacia el futuro. Nunca desde la Segunda Guerra Mundial la voluntad caprichosa de un líder había vuelto a poner de cabeza al mundo.

POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA

ANALISTA POLÍTICO

@TIGRE_AGUILAR_C

EEZ