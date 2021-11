LP regresa a México en el Corona Capital

Han tenido que pasar nueve años para que reapareciera el nombre de la neoyorquina LP en el cartel del festival Corona Capital.

Fue durante el domingo 14 de octubre de 2012 que los melómanos vitorearon las que entonces eran sus mayores piezas: Salvation, Into the Wild y Someday. Desde entonces ha lanzado cinco discos, y en enero se espera que vea la luz su más reciente producción “Churches”, en donde se aloja su sencillo Angels, cuyo video musical en YouTube ha alcanzado las 900 mil visitas.

“Antes de que saliera la canción Lost on You tratamos de hacernos presentes en México, pero no me creerías lo problemático que puede ser. Mi vida es perfecta, soy muy afortunada, no quiero sonar a que me estoy quejando, pero la industria de la música puede llegar a ser muy complicada y más las personas que trabajan en ella. La gente no sabe la cantidad de canciones increíbles que se han perdido solamente porque alguien no pensaba que valía la pena invertir en ella. Antes de que esto pasara con mi sencillo, sabía que ya tenía un grupo de seguidores indie en México y que era una canción que les iba a gustar mucho y por suerte así fue,” asegura la rockera quien se desvive en elogiar a su público mexicano, a los que ha descrito como personas cálidas.

El cartel del Corona Capital, que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre, ha sorprendido con grupos de la talla de Tame Impala, Disclosure y The Kooks, y LP ha sido agendada para uno de los mejores horarios del fin de semana, programada para comenzar a la 18:50 del sábado. “El lineup de este año es increíble, hay mucho talento. La última vez que estuve ahí recuerdo que tuve un buen show y que la gente estaba muy emocionada. Después de mi tocaba Florence and The Machine y fue una noche muy divertida. Siento que si en ese entonces la gente tenía mucha energía, ahora más por la pandemia”, anhela la compositora.

Laura Pergolizzi, nombre completo de LP, mantiene una relación con la actriz mexicana Julieta Grajales, quien fue la protagonista de su videoclip How Long Can You Go, por lo que la intérprete cada vez está más cercana a la cultura nacional: “Le dediqué una canción de Carla Morrison a mi chica cuando fue nuestro aniversario y ella hizo un video, el cual publiqué también. Carla me comentó y empezamos a hablar sobre una colaboración, no sé cuándo ni dónde la haremos, pero de verdad espero que podamos colaborar. Lo estamos hablando, pero no sé cuando la dos tendremos tiempo para hacerlo, así que veremos qué pasa”, el sencillo que eligió para esta celebración fue Eres tú, el cual interpretó con un nítido acento en español.

Con el lanzamiento del álbum “Churches”, que saldrá el 3 de diciembre, y la organización de un nuevo tour para el año entrante, con fechas confirmadas en Bélgica, Alemania, Rusia e Italia, LP encuentra espacio en los momentos más inusuales para seguir creando: “Mi cerebro se alimenta de un constante caos, desafortunadamente para las personas que me rodean. Éste estado caótico permite que salgan las mejores ideas. Cuando pienso mucho en escribir o en crear normalmente no puedo, pero si constantemente estoy pensando en otra cosa, de repente mi subconsciente saca las mejores ideas. Puedo estar comiendo en el estudio o hablando con alguien, en cuanto empiezo a escuchar la música las ideas sólo fluyen”, finalizó la neoyorquina.

“Siento que transmite todos los aspectos de quién soy y comunica la montaña rusa que es mi vida. Pueden experimentar muy bien lo que he vivido en los últimos años”. LP. Cantante. Describe su próximo sencillo.

¿QUÉ MÁS?

Ha compuesto piezas para Rihanna, Rita Ora, Christina Aguilera y Los Backstreet Boys, entre otros.

Durante su presentación en México en 2019 invitó a Ximena Sariñana al escenario, lo que resultó en la colaboración del sencillo Girls Go Wild (feat. Ximena Sariñana).

Es un referente e ícono de la comunidad LGTBI+, y es abiertamente homosexual.

Su peculiar estilo andrógeno y cabello rizado la caracterizan.

3 de diciembre se estrena su nuevo álbum.

473 millones de veces se ha escuchado Lost on You en Spotify.

Por Begoña Cosío

