María Félix: Este era su máximo SECRETO para conservar el AMOR

María Félix fue una de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo en México, por lo que siempre que daba una entrevista o se presentaba en algún lugar dejaba mucho de qué hablar. En esta ocasión, “La Doña” reveló uno de sus más grandes secretos, mismo que tenía que ver con el amor y como mantenerlo siempre vigente.

Durante una entrevista con Verónica Castro, María Félix confirmó cuál es el secreto de cómo debe ser el amor, a lo que la actriz confirmaría que lo más importante es mantener el misterio. Cada pareja lo vive diferente, pero lo más importante o lo que todos deben tener es misterio todo el tiempo.

“Mira, sin misterio no hay amor. El amor no puede mantenerse a 42 grados, hay muchas formas de hacer el amor, hay muchas formas de hacer el amor, cada quien le va como le va y hace lo que hace; pero hay una sola cosa que es cierta, el misterio tiene que conservarse”, comenzó “La Doña”.

El secreto

Como ya se comentó lo más importante es mantener el misterio en la relación, es decir, se debe estar elegante en la casa para conservar el amor. María Félix confirmó que cuando está un hombre en su casa siempre está guapa, porque el cotidiano te aplasta y puede terminar con el amor.

“Es preciso que se mantenga un poco de misterio. No puedes andar arrastrando la pantufla en la calle, digo en la casa. Es preciso que se mantenga un poco de misterio, que estés guapa en la casa para conservar el amor. El cotidiano te aplasta, el cotidiano apaga el amor, eso es lo que yo creo. A mí un en la casa me hace arreglarme. Me perfumo”, expresó.

Para María Félix lo más importante es siempre estar guapa para un hombre, enseñar un poco si se quiere, tener bonita ropa, maquillada; eso sí, sin la necesidad de caer en vulgaridades. Se tiene que recordar que la actriz siempre se caracterizó por su elegancia dentro y fuera de los sets de grabaciones.

