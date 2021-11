John Cena “confirma” su aparición en el multiverso de Spiderman | FOTO

"Spiderman no way home” es una de las películas más esperadas en el mundo de superhéroes, ya que juntará a un gran elenco. Ahora se reveló que uno de los actores más recurrentes en grandes proyectos estará ayudando a Tom Holland a combatir con los malos de Spiderman. Estamos hablando de John Cena, quien luchará contra los supervillanos interdimencionales del comic.

La noticia de la confirmación de su lugar en el elenco la dio el propio exluchador de la WWE a través de sus redes sociales de una forma especial, ya que subió la foto de su perfil, peor no fue el cartel normal, ya que se colocó un casco plateado.

La tarea para derrotar a los villanos no será sencilla, por lo que necesitan a una gran cantidad de superhéroes capaces de vencer a todos los malos que aparecieron en el segundo avance de la película de Marvel. Se tiene que recordar que para “Spiderman no way home” se contará con los malos de las películas de Spiderman y The Amazing Spiderman.

La primera imagen de Cena como Spiderman

En Instagram apareció el artista digital Samuel Cheve para exponer su teoría, esto al publicar la imagen de la leyenda de la lucha libre de Estados Unidos con el traje del hombre araña. El actor sale con el traje de Spiderman de Andrew Garfield y detrás se alcanza a leer “Sí, le di un puñetazo al lagarto”, esto como un juego con el movimiento del luchador de la WWE 2No puedes verme”.

Esta teoría la sacó porque se dice que cualquiera podría salir en esta película en un multiverso y que cualquiera podría portar el traje del hombre araña. Será cuestión de tiempo para que se revelen quienes serán los actores que saldrán como Spiderman, siendo Andrew Garfield y Tobey Maguire los que se deberían postular primero para volver a portar el traje del superhéroe.

Cena viene de hacer la película de “Rápido y Furioso 8”, por lo que no estaría mal volver a verle en la pantalla grande una vez más, ahora como parte de Spiderman, aunque la posibilidad que sea uno de los superhéroes de esta película se ve un poco lejana Será cuestión de tiempo de confirmar su lugar, ya que se estrenará este 17 de diciembre 2021.

