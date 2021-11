Adamari López presume espectacular figura en la playa con estos looks | VIDEO

Adamari López protagonizó una espectacular sesión de looks de playa donde la boricua lució una envidiable figura en sensuales atuendos que hicieron honor a la esbelta figura de la conductora de televisión y actriz de telenovelas.

La puertorriqueña presumió su nueva figura a sus 50 años de edad entre trajes de baño y trajes para vestir en la playa, desde un vestido ajustado en color gris azulado hasta un falda azul con una abertura de impacto en una de sus piernas con tacones azul rey y suéter rojo, además de un vestido escotado color vino combinado con sandalias.

Mientras que los trajes de baño fueron desde una pieza completa en color azul marino con lunares blancos mientras Adamari posaba sobre una tabla de surf, hasta otra pieza de color rosa mexicano que parecía hecho de vinil para dejar al final salir vestida con otro traje obscuro cubierta por un pareo completo con líneas de cebra en color negro con blanco.

El bullying contra Adamri López se transformó en elogios

Al momento, la publicación de la actriz de la Isla del encanto se acerca a los 120 mil likes en su cuenta de Instagram y los comentarios para felicitar a la conductora no se han hecho esperar.

“ Que bella quiero que sepas que fuiste inspiración para mi yo pesaba 88 kilos y hace un decidí al ver como lograste bajar tanto de peso y me dije si ella pudo yo también puedo”.

yo pesaba 88 kilos y hace un decidí al ver como lograste bajar tanto de peso y me dije si ella pudo yo también puedo”. “Un fuego mi Ada ”.

”. “ Callándole la boca a todas las envidiosas que le hacían bullying por su peso”.

que le hacían bullying por su peso”. “Que bella, que hicistes (sic) para adelgazar y verte tan bien, yo necesito de tu asesoría please”

Hace algunos años, Adamari sufrió bullying en las redes sociales por subir de peso cuando dio a luz a su hija Alaia; sin embargo, aseguró que su apariencia física no le acomplejaba ni la sacaba de sus casillas, declaró entonces para Telemundo.

“No voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma. Que si quiero bajar, sí me gustaría estar más delgada, por supuesto, pero no es algo que ni me acompleje, ni que me saque de mis casillas".

SEGUIR LEYENDO:

Ingrid Coronado o Adamari López; así presumen los mejores trajes de baño para mujeres de 40 y 50

Adamari López: ésta es la rutina que siguió para bajar 16 kilos de peso

RMG