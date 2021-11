NCT: Jaehyun regresa a los doramas y protagonizará remake de Bungee Jumping of Their Own

NCT regresó hace poco con su sencillo "Favorite", el grupo también rompió récord al vender más de 1 millón de álbumes para una re-edición. Otra de las sorpresas fue el anuncio de Jaehyun para un nuevo dorama coreano.

Las fans se emocionaron, ya que su primer proyecto se canceló debido a una controversia. El integrante no es el primer idol del grupo en debutar en los dramas coreanos, ya que otros de sus integrantes han salido en algunos proyectos.

Jaehyun fue elegido para un remake coreano de lo que parece ser una historia BL y una historia de amor que te hará llorar sin parar. Te decimos todo lo que debes saber sobre el próximo K-Drama de NCT.

Estrenos doramas: Bungee Jumping of Their Own

A través de un comunicado, SM Entertainment confirmó los primeros informes sobre el nuevo drama de Jaehyun. El idol será parte del remake de una película coreana que se lanzará en 2022.

Se trata de "Bungee Jumping of Their Own", cuya trama gira en torno a Seo In Woo, un joven que no ha podido superar la pérdida de su novia Im Tae Hee tras su muerte luego de ser atropellada. Sin embargo, todo podría cambiar cuando conozca al estudiante Im Hyun Bin, un chico que actúa igual que él.

Jaehyun interpretará el papel de Im Hyun Bin, el mimi dorama tendrá 16 episodios con una duración de 25 minutos cada uno. En redes sociales, las llamadas NCTzen celebraron su regreso a la pantalla con la frase "Jaehyun Actor".

¿Qué pasó con Dr.M?

El drama coreano de Dr.M sería el debut actoral de Jaehyun de NCT; sin embargo, la serie no salió a la luz debido a una controversia en contra de la actriz juvenil Park Hye Soo. Ella fue acusada de bullying escolar y se suspendieron las promociones del proyecto.



Dr.M seguiría la vida de un grupo de estudiantes universitarios que debe buscar a un misterioso usuario que comienza a publicar cosas en la comunidad escolar en línea.

