Yo nunca me peleé con Luis Miguel, asegura Roberto Palazuelos

Una de las peleas entre famosos que más ha trascendido es sin duda la que llevan Luis Miguel y Roberto Palazuelos, pues desde hace mucho tiempo ambas figuras no se dirigen la palabra, ni se frecuentan, pese a que eran grandes amigos en su juventud.

Incluso en la bio serie del intérprete de "La incondicional" se llega a ver un pequeño altercado que tienen con su amigo de por ciertas criticas tanto a su persona como a gente cercana a él.

Pero en el programa de Netas Divinas, que conducen Daniel Magun, Consuelo Duval y Natalia Téllez, el "Diamante Negro" aclaró muchas de las especulaciones sobre la supuesta pelea con Luis Miguel, en donde aseguró que nunca ha habido tal discusión, pues todo forma parte de la imaginación de los creadores de la misma.

En realidad, la serie es la que nos pinta como que nos peleamos, en realidad nunca nos peleamos, ahí arman una escena que dicen que me pelee con él en el Baby’O, y que me dice que vaya a viajar por el mundo y que. yo le digo que no hace caso a su hija y que es un mal padre y hasta le recalco algo de su mamá, yo sería incapaz de meterme con la mamá de nadie.

El actor Palazuelos dijo que el hecho de que se dejaran de hablar fue porque ambos tomaron caminos separados, pues cada vez se veían menos en un famoso bar de Acapulco, el cual era el punto de reunión.

Nunca me peleé con él lo que pasa es que, todos estuvimos en una época en San Gerónimo en el DF y luego de ahí todos estuvimos muy juntos en los pinos, éramos muy amigos de los hijos del presidente y luego de ahí era Acapulco era punto, no tenía inseguridad está en un gran momento, nosotros podíamos salir y caminar por la costera y no pasaba nada, empezaron a pasar cosas de que dejamos de ir a Acapulco y el punto de reunión era ese, entonces yo por ejemplo fui a vivir a Quintana roo Luis Miguel se fue a vivir a Los Ángeles, y fue eso más bien, pero yo nunca me peleé con él, no le tengo ningún rencor

Incluso bromeó sobre el hecho de que si Luis Miguel le llamara por teléfono el simplemente contestaría “cómo estas Mickey, quieres que te mandé un billete"

Pero aseguró que incluso lo admira como persona pues, ese tipo de fama y éxito se da muy pocas en la vida, pero si dejo en claro que está muy enojado con los creadores de la serie, además de que no está de acuerdo con ciertos hechos de la vida privada de "El Sol de México".

Yo no tengo mala onda con él en lo más minio, es la prensa la que se encarga, les encanta ese show, si me molestó mucho que los escritores se pasaran de lanza. Yo creo que las estrellas como Luis Miguel son estrellas que nacen cada cien años, son así como pedro infante, son estrellas que nacen cada siglo, es y será una gran estrella, a lo mejor no fue una estrella como person él, en su vida personal, con sus hijos hay muchas cosas por las que yo si la neta tache, tache.

