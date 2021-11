Pedro Infante vs Saúl 'CANELO' Álvarez ¿Quién hubiera ganado? Así boxeaba el ídolo de México: VIDEO

Este 18 de noviembre es una fecha muy especial para millones de fanáticos de una de las leyendas más importantes del Cine de Oro en México, Pedro Infante. El ídolo de nuestro país, que ha roto la barrera del tiempo y conquistado a millones de personas a través de generaciones, sigue encumbrado en la cima gracias a sus películas y canciones, algo que recuerda su nacimiento el 18 de noviembre de 1917.

Con esto como preámbulo, cabe recordar que una de las máximas aficiones que Pedro Infante tuvo en vida fue el deporte. A "Pedrito", como cariñosamente le llamaban sus más queridas fans, le encantaba ejercitarse, sobre todo, en la última época de su vida, en la cual mostró un estado físico atlético impresionante.

Sumado a esto, cabe destacar que en su día, Pedro encontró en el boxeo y las pesas una disciplina que lo llevó incluso a realizar un personaje en esta faceta en el cine, algo que quedó en el recuerdo de todos.

Es entonces que surge la duda ¿Pedro Infante hubiera vencido a Saúl 'Canelo' Álvarez en una pelea de box?

Pedro Infante, amante del ejercicio

Si algo representó a Pedro Infante durante mucho tiempo, fue su presencia varonil y porte particular, algo que mejoraba aún más su gallardía y galanura ante la cámara.

Precisamente esta fue la primera razón por la cual Pedro adoptó el ejercicio como algo que le encantaba hacer. En todo momento, mientras tenía descansos en el set de filmación, Pedro Infante tomaba la barra o mancuernas y se ponía a hacer ejercicio. Otras tantas veces, se le veía haciendo flexiones o, en su gimnasio, practicando con la pera para perfeccionar su técnica.

Infante siempre decía que hacer ejercicio era lo mejor para verse bien, para lucir increíble en pantalla y así dar lo mejor a su público. La otra gran razón de esto era que padecía diabetes, por lo cual cuidaba su salud al detalle para no padecer los estragos de ese mal.

Joaquín Cordero lo enseñó a boxear

Pedro comenzó a aprender el arte del pugilismo desde joven, claro está, sin desarrollarlo en ese entonces a profundidad y siendo, ante todo, un peleador amateur. Fue hasta 1952, cuando conoció al actor Joaquín Cordero, que Pedro aprendió mejor el arte del box debido a que interpretaría el personaje protagónico en 'Pepe El Toro'.

Para esta cinta, el director Ismael Rodríguez contrató a Cordero puesto que iba a ser su contraparte en pantalla y él ya sabía boxear, además de haber realizado papeles de peleador en el cine, por lo que enseñó a Pedro este deporte. Durante el rodaje, el ídolo soltó varios golpes sin medir su fuerza, algo que Cordero le reclamó y pidió que simulara mejor las peleas.

Pedro Infante no paró y le pidió que peleara de verdad contra él, algo que Joaquín no quiso para no dañarlo, puesto que Pedro tenía ya la placa en su cráneo, tras el accidente de 1949.

Aquí se le puede ver entrenando box y tirando golpes sobre el ring, algo que le llevó a hacerlo en la película 'Pepe El Toro', en 1952.

¿Pedro Infante estaba listo para vencer a Saúl 'Canelo' Álvarez?

Hoy en día, Saúl 'Canelo' Álvarez es el mejor libra por libra del mundo. Listo para una nueva pelea, el pugilista tapatío es una máquina de generar victorias y millones de dólares.

Pero, si hubieran coincido en épocas ¿quién hubiera ganado en una pelea de box? Aquí se puede ver cómo se preparaba a fondo Pedro Infante, la conclusión de esta idea sólo está en los máximos conocedores del pugilismo.

