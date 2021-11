Jungkook y Jimin lloraron al ver a esta chica, conoce la razón | VIDEO

¿Qué pasó con Jungkook y Jimin? Los integrantes de BTS conmovieron al ARMY luego de que ambos lloraran por la misma chica, conoce la razón.

Aunque el Golden Maknae aseguró que una de las cosas que aprendió como adulto fue aprender a controlar sus lágrimas, no pudo contener la emoción del momento.

Algunas fans de BTS han especulado la razón detrás de que Jungkook y Jimin llorarán luego de escuchar cierta canción, pues creen que pudieron sentirse identificados con la letra interpretada por una chica que es muy cercana al grupo y que se volvió la envidia del ARMY.

La chica que hizo llorar a Jungkook y Jimin

Jungkook y Jimin son una de las amistades favoritas de ARMY, por lo que cada momento que comparten juntos es conmovedor para sus fans. En una ocasión, los cantantes lloraron por la misma chica.



Todo sucedió en mayo de 2019, BTS se presentó en la ceremonia de los Billboard Music Awards, la banda K-Pop se presentó con su canción "Boy With Luv", la colaboración con Halsey.



La interprete se volvió cercana a los idols coreanos luego de trabajar juntos, incluso les regaló unos brazaletes. Sin embargo, su presentación con "Without me" hizo llorar a Jungkook y Jimin, momento que quedó grabado en varios videos que compartieron las fans durante su presentación.

La letra de la canción refleja el dolor de una traición tras ayudar a una persona. Al parecer, el performance de Halsey conmovió a BTS quienes no pudieron contener las lágrimas.

En la misma ceremonia, otra de las que logró llamar la atención de Jungkook fue Ariana Grande, una de sus artistas favoritas, el idol quedó impresionado con su presentación y sus notas altas.

