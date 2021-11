BT21 lanzará Among Us, la versión del videojuego con personajes de BTS

¡BTS estrenará un nuevo videojuego! La banda K-Pop no solo hace música, también es parte del mundo de la tecnología y el entretenimiento, ahora llegará a las pantallas móviles con la versión BT21 de Among Us.

Durante la pandemia, este juego creado por la compañía InnerSloth y se hizo viral en las redes sociales, todos querían jugarlo y descubrir al impostor, que es la misión del jugador.

Gracias a su popularidad, se crearon memes y los desarrolladores estrenaron nuevos mapas ante la respuesta de los fanáticos, también BLACKPINK tuvo su propia versión creada por un grupo de fans.



Ahora es turno de BTS, quien ya comenzó con la serie de proyectos que lanzarán a fines de año y en 2022, sus personajes animados conocidos como BT21 serán los protagonistas.

Among Us versión BTS, ¿cuándo se estrena el videojuego?

No es la primera vez que Bangtan incursiona en el mundo de los videojuegos, pues creó BTS World y hay aplicaciones K-Pop al estilo de Guitar Hero.

Para el 2021, la banda hizo una alianza con Among Us, el juego viral que consiste en atrapar a los impostores dentro de un grupo de tripulantes en una nave espacial. El objetivo es cumplir varias misiones en las diferentes habitaciones del mapa evitando ser atrapado por el impostor o si te toca ser el villano, debes eliminar a todos sin que te descubran.



La versión de Among Us con BTS será con los personajes de BT21, que representan a cada uno de los integrantes. El videojuego se estrenará el 25 de noviembre y será de edición limitada, al parecer solo estará disponible para su descarga por un tiempo definido.



Se desconoce si saldrá mercancía oficial como paquetes especiales para los jugadores, peluches de Among Us o si BTS realizará alguna transmisión al estilo gamer para jugar con sus fans.

