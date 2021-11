Papi Kunno exhibe a Christian Nodal cantando canciones de Belinda: VIDEO

Christian Nodal volvió a demostrar cuanto ama a Belinda, pero está vez fue exhibido por Papi Kunno, quien captó el momento exacto que el intérprete de "Botella tras botella" cantó una canción de su amada. Tras darse a conocer las imágenes los fans compartieron el video en varias plataformas y aseguraron que los artistas están mejor que nunca.

La cantante de pop no sólo ha destacado por tener una larga trayectoria musical, la cual ha combinado con su faceta de actriz, también ha impuesto moda, por lo que una reconocida marca de ropa en línea lanzó una colaboración con la intérprete de "Luz sin gravedad".

Este martes 16 de noviembre se realizó la presentación oficial de la colección de prendas de Belinda con un increíble evento en el Museo Soumaya. A este encuentro asistieron varias celebridades e influencers, como por ejemplo el TikToker Papi Kunno; así como sus familiares y amigos, entre ellos su prometido Christian Nodal.

Christian Nodal canta "Mi Bella Traición" de Belinda

En sus historias de Instagram Kunno compartió con sus seguidores detalles del evento en donde Belinda presentó su colaboración con Shein. En una de sus Stories, el influencer grabó el momento en donde Christian Nodal tarareaba "Mi Bella Traición" de la llamada "Princesa del Pop".

Christian Nodal no dejó de ver a Belinda Foto: Especial

"Si mi novio no me ve así no lo quiero", colocó en un escrito el tiktoker, quien no dejó de filmar las reacciones que tenía Nodal, pues eso no fue el único momento en el que se mostró muy enamorado de Beli, ya que en ningún momento le quitó la mirada de encima.

Christian Nodal no pierde detalle de Belinda

La celebridad de internet no fue la única que pudo captar al intérprete de música regional mirando a Belinda, pues más asistentes grabaron las reacciones de Christian Nodal al ver a su amada. En cada uno de los videos, el cantante originario de Sonora mostraba una sonrisa y no perdía detalle de su prometida.

Las imágenes capturadas por los asistentes al evento en el museo ya se volvieron virales en redes sociales como Instagram, TikTok y Twitter, en donde los usuarios resaltan lo enamorado que esta Nodal y como apoya a Belinda en sus proyectos.

