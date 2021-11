Yuya revela su secreto para estar llena de energía como mamá primeriza

Fue a finales de octubre cuando la influencer Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, y el cantante Jorge Siddhartha González recibieron a su bebé Mar, pero no han mostrado mucho de él, pues consideran que no es adecuado para un recién nacido tener los reflectores encima, pero aún así ha mostrado pequeñas postales de las manitas y piecitos de su bebé.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando Siddhartha difundió la noticia del nacimiento de su primogénito: “Un nuevo Mar nació”, escribió y dos semanas después, Yuya publicó la primera imagen del bebé. Esta noticia fue una bomba en redes sociales, pues Yuya ha enternecido a las redes sociales al compartir cuánto deseaba tener a su bebé con ella.

Su bebé ha enternecido a las redes sociales. Foto: Especial.

Ser mamá no ha sido fácil para Yuya, pero es feliz

La maternidad es un nuevo reto para Yuya, quien tiene 28 años, contó que incluso consideraba que la lactancia materna era una práctica más sencilla, pues por temas de salud, refiriéndose al hipotiroidismo, ese proceso se le ha complicado. "Los días de perder el delicioso tiempo en Instagram se esfumaron y mi pecado más grande es tomarme dos tazas de café por las mañanas. Ahora que lo pienso qué a todo dar", escribió Yuya en su instagram. Por lo que ahora sabemos que la cafeína es lo que la ayuda para dar el 100%.

Yuya está contenta de ser mamá. Foto: Especial.

Yuya vive momentos muy difíciles y es que su hermano, Sergio Castrejón y su esposa Pauola Poulain han perdido a sus hijos recién nacidos hace unos días, por lo que también ha estado alejada de las redes sociales.

Contó cómo fue su parto

Hace unas semanas, a través de sus historias, Yuya expresó que se encontraba muy nerviosa, pero feliz, y destacó que aún no puede creer que ya tenga en sus brazos a su amado un bebé.

“Fue un proceso muy amoroso, lleno de respeto y cariño, yo soy super preocupona pero ahí voy, me metí a varios cursos para recibirlo, y lo amo tanto. El proceso de mi parto fue lleno de paciencia y amor, me rodee de personas que me apoyaron en cada segundo y me llenaron de cariño para así tener confianza en el proceso”, externó la famosa al hablar sobre su parto.

