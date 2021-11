Sherlyn quiere ser mamá otra vez; ¿cómo le hará para darle un hermanito a André?

Pese a que en las últimas semanas la actriz fue duramente criticada por numerosos seguidores dado el incidente que tuvo con André junto con una de sus mascotas el cual provocó una herida en el rostro del menor, ha mantenido su entusiasmo por desempeñar su papel como madre.

En el accidente, ella asegura que su pequeño jugueteó de manera brusca con el animal, lo que dio fruto al rasguño en su cara. Después de compartir el suceso en sus redes, los internautas no tardaron en señalar a Sherlyn de "irresponsable" y "mala madre".

Sin embargo, tras su publicación con la explicación más detallada del suceso omitió toda la repercusión mediática que recibió y durante su más reciente conversación con la prensa reveló su intención de volver a concebir un bebé el año que viene.

Después, aseguró que usará el mismo método para su próximo hijo. "Me gustaría que fuera bajo el mismo método, porque para mí es muy importante que los niños tengan el mismo nivel de amor y es imposible querer menos o más a un niño que no es tuyo, entonces yo quiero que mis hijos tengan las mismas posibilidades”.

"Soy la peor mamá”, dice Sherlyn tras las críticas por justificar mordida de su perrita a su hijo

En este sentido, comentó que lo más probable es que el padre biológico de su segundo descendiente sea el mismo que el de André. “Es una posibilidad, sí lo tenemos, o sea, lo dejas como en hold para que sea, por si quieres tener otro hijo para que sea del mismo papá, y sí, sí lo haría con el mismo”.

Por último, la artista aprovechó la ocasión para puntualizar que se ha dedicado por completo en criar a su hijo y externó que no se considera como una madre descuidada.

“A mí me pueden tachar de muchas cosas, menos de ser una mamá descuidada, soy una mamá que está 100 por ciento con mi hijo 24/7, André no tiene nana, cuando no está conmigo está con mis papás […] accidentes pasan, y yo no creo que nunca hayamos tenido alguna raspada o un chicón, no sé, pasan accidentes con los niños y no es un tema de descuido, es porque están experimentando y pasan las cosas”, comentó.