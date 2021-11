Eduin Caz ¡más ENAMORADO que nunca!; cantó A CAPELLA para su ESPOSA por su aniversario | VIDEO

El cantante Eduin Caz celebró 12 años de relación junto a su esposa Daisy Anahy y compartió con sus seguidores en redes sociales un video en el que está interpretando “Nadie”, de Remmy Valenzuela.

La publicación añadió una parte de la canción: “Nadie, nadie, nadie absolutamente nadie, nadie besará tan rico a mis labios como tú. Felices 12 años juntos mi reina. TE AMO”.

Su relación comenzó en 2009, cuando ambos iban en la preparatoria, ahora, son ejemplo de una de las parejas más sólidas en la industria musical.

Daisy respondió a dicho detalle: “que Dios nos conceda muchísimos años más, te amo mi rey. Gracias por tanto, mi amor”.

Además, ella compartió el mismo video y mencionó sobre la forma en la que comenzó su relación. “Me acuerdo perfectamente del día que te mande saludos y empezó la historia, nuestra historia […] No imagino una vida sin ti, sin tu sonrisa y tu bonita voz cantándole a cada paso. Te amo”.

Ellos son padres de Eduin Gerardo, de seis años, y Geraldine, de un año. Ambos se han caracterizado por compartir diversos momentos de ambos como pareja o de su familia.

El intérprete compartió en una plática con su colega Larry Hernández que la razón por la que se casó con Anahy fue porque supo que era una buena mujer, además, de que jamás le faltó el respeto a sus padres.

“Daisy era la mujer más santa del mundo, me caía bien gorda, y que me perdone mi suegro y mi suegra si ven esta entrevista, pues la verdad es que...ella no pues no jamás en la vida, yo me acuerdo que éramos novios y no pasaba nada y yo más chaquetero que nada, pero ella no le podía faltar a sus papás y la neta les agradezco a sus papás y por eso me casé con ella…”, dijo Eduin.

