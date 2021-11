Carmen Salinas: reportan actividad cerebral "ligera", según su sobrino

Carmen Salinas presentó una leve reacción durante la tarde-noche de esta sábado 13 de noviembre, al parecer cuenta ya con una ligera actividad cerebral que abre la puerta para una mejoría de la actriz y comediante.

Lo anterior fue difundido por su sobrino, Gustavo Briones, quien además señaló que es totalmente que su famosa tía tenga muerte cerebral como se ha difundido sobre todo en redes sociales.

“Hay una actividad cerebral ligera, es lo que nos dice el doctor, que el cerebro no está muerto, porque ahí en algún medio se dijeron que tenía muerte cerebral irreversible, no, hay función en su cerebro”

Briones al igual que la familia saben que el estado de salud de Carmelita Salinas es grave, debido en gran parte a que se encuentra en coma desde que sufrió el accidente cerebro-vascular el pasado 11 de noviembre y que por el momento es están esperando prácticamente un milagro para que la señora Salinas pueda despertar.

De acuerdo con el más reciente parte médico, Carmen Salinas presenta una leve actividad cerebral, sin embargo, su condición es la misma que en los últimos días, grave, pero estable y a la espera de que su cuerpo reaccione.

“El médico nos dice que la condición de mi abuelita es grave, se mantiene, no hay ni mejora, ni deterioro, se mantiene, pero es una condición grave, dijo Carmen Plascencia Suárez, nieta de la actriz.

De igual manera, se informó que los signos vitales de la multipremiada actriz de cine, televisión y teatro, se mantienen iguales que como el día de su ingreso a la sala de urgencias.

En cuanto a las esperanzas para una mejoría de la actriz, su sobrino informó que es de pronóstico reservado, en tanto no despierte del coma, habrá que esperar.

“El doctor me ha dicho, yo no soy de los doctores que te da esperanzas porque no quiero que mañana me digas qué pasó, tú me dijiste que iba a pasar esto y no pasó, nada más dijo el doctor que sigamos esperando, mi tía le está echando ganas”, indicó Jorge Briones.