Alicia Machado: así lucía como Miss Universo hace 25 años | FOTO

En 1996 Alicia Machado puso en alto el nombre de Venezuela al coronarse como la mujer más hermosa del mundo en Miss Universo, un título que recuerda con emoción.

En sus historias de Instagram la modelo compartió una fotografía de aquella época, en la gráfica se puede apreciar la gran corona y un bello vestido, además escribió.

“Será que el público me vuelve a coronar 25 años después”, haciendo alusión a su participación en La Casa de los Famosos. Especial

La estrella que ganó Miss Universo en 1996 ahora se perfila como una de las favoritas de La Casa de Los Famosos reality show en el que participa y que forma parte de la cadena televisiva Telemundo.

Las sorpresas de Alicia

Capitulo tras capitulo la emisión de La Casa de Los Famosos se convirtió en un verdadero show, se llenó de conflictos y declaraciones sorprendentes, Alicia se convirtió en una de las participantes con más confesiones.

La exreina de belleza dijo que durante su infancia fue sacada de su casa para que buscara como ganarse la vida, además de otros momentos de su niñez y adolescencia.

Externó a sus compañeros todo lo que vivió durante su reinado, contrario a lo que muchos piensan no todo fue miel sobre hojuelas, Machado tuvo fuerte momentos que la dejaron marcada para siempre.

“Gano el Miss Universo y el señor Trump compra el concurso y ahí empezó un tema difícil para mí. Empecé a tener problemas con bulimia y anorexia. Ya no quería que me atacaran más, ya no quería que se burlaran más de mí porque soy la peor Miss Universo de la vida”, dijo en alguno de los momentos

Leyenda

Seguir leyendo:

Erick Israel “conquistó” a productores de “Narcos México”

Lucero revive FOTOS de su juventud en "Lazos de amor" y Lucerito Mijares la piropea